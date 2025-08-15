2 bin 500 senedir ateşi sönmeyen yer: Yanartaş Çıralı

Hiç sönmeyen ateş görenleri büyülüyor...

Antalya’nın Kemer ilçesinde, Çıralı köyü yakınlarında yer alan Yanartaş, doğalgaz çıkışları sayesinde 2 bin 500 senedir yanmayı sürdürüyor.

Sürekli yanan alevler, hem bölgenin jeolojik yapısını gözler önüne seriyor hem de mitolojik efsanelerle bağ kuruyor.

Ziyaretçiler, bu doğa olayını izlerken tarih ve doğa arasında büyüleyici bir deneyim yaşıyor.

JEOLOJİK ÖZELLİKLER VE DOĞAL GAZ ÇIKIŞLARI

Yanartaş, Beydağları Sahil Milli Parkı sınırlarında, denizden yaklaşık 180 metre yükseklikte ve sahilden 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kayaların arasından metan, etan, azot ve karbondioksit gazları sürekli sızıyor. Bu gazlar havayla temas ettiğinde alev alıyor ve yıl boyunca yanmayı sürdürüyor.

Gazın bileşimi metan ağırlıklı olup, etan ve diğer gazlarla karışıyor.

YER ALTINDAN SÜREKLİ GAZ ÇIKIŞI VAR

Bölge, tektonik hareketlerin yoğun olduğu bir yapıya sahip olduğu için gazın yer altından sürekli çıkması mümkün oluyor.

Rezervin küçük olması ticarete uygun ortam sağlamıyor, fakat doğal alanın gözlemlenmesi ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

ZİYARET VE ULAŞIM

Yanartaş’a ulaşmak için Çıralı köyünden başlayan patika kullanılıyor.

Yürüyüş, ortalama 30-40 dakika sürüyor ve akşam saatlerinde alevlerin en belirgin olduğu zaman diliminde etkileyici bir manzara sunuyor.

DOLUNAY ZAMANLARINDA GECE YÜRÜYÜŞLERİ TERCİH EDİLİYOR

Ziyaretçiler yürüyüş sırasında spor ayakkabı giyiyor, el feneri taşıyor ve dolunay zamanlarında gece yürüyüşlerini tercih ediyor.

Bu sayede Yanartaş’ın mistik atmosferi daha yoğun şekilde hissediliyor.

ÇEVRESEL VE KÜLTÜREL DEĞER

Yanartaş çevresi, endemik bitki türleri ve nesli tükenmekte olan kuşlarla zengin bir ekosistem sunuyor.

Yakınlarda bulunan Olympos Antik Kenti ve Çıralı Plajı, Caretta caretta deniz kaplumbağalarının üreme alanı olarak bölgenin hem tarihsel hem de biyolojik değerini artırıyor.

DOĞA MERAKLILARI İÇİN EŞSİZ DENEYİM

Yanartaş, doğa ve tarih meraklıları için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Sürekli yanan alevler, mitolojik hikayeler ve çevredeki doğal güzellikler, bölgeyi Antalya’nın keşfedilmeyi bekleyen önemli noktalarından biri haline getiriyor.