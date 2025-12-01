Türkeli Kanyonu’nun sisli manzarası görsel şölen sundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sinop’un Türkeli ilçesine 110 kilometre uzaklıktaki kanyon, barındırdığı mağaralar ve tespit edilen 39 şelalesiyle doğal güzellikleri bir arada sunuyor.

Kayın, gürgen, meşe, defne ve çam başta olmak üzere birçok farklı bitki türünü barındıran tabiat parkı, yıl boyunca doğaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENEN SİSLİ MANZARA BÜYÜLEDİ

Tarım ve Orman Bakanlığının 2017’de tabiat parkı ilan ettiği kanyonun sisle kaplanan etkileyici manzarası, drone kamerasıyla görüntülendi. Sis bulutlarının kanyonla bütünleştiği anlar kartpostallık kareler oluşturdu.

Kanyonu gezmeye gelen vatandaşlar, sisin oluşturduğu atmosferde yürüyüş yaparak bu eşsiz anların keyfini çıkardı.