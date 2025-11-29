Yedigöller sonbaharda ziyaretçi akınına uğradı

- Yedigöller Milli Parkı, sonbahar aylarında büyük ilgi gördü.
Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Yedigöller Milli Parkı, sonbahar mevsiminde doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
2 AYDA 180 BİN ZİYARETÇİ
Milli park, ekim ve kasım aylarında 180 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Yedigöller Milli Parkı’na yılın 11 ayında toplam 306 bin ziyaretçi geldiği kaydedildi.