Abone ol: Google News

Yedigöller sonbaharda ziyaretçi akınına uğradı

Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nı, ekim ve kasım ayları boyunca, 180 bin kişi ziyaret etti.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 17:49
Yedigöller sonbaharda ziyaretçi akınına uğradı
  • Yedigöller Milli Parkı, sonbahar aylarında büyük ilgi gördü.
  • Ekim ve kasım aylarında 180 bin kişi parkı ziyaret etti.
  • Yılın 11 ayında toplam 306 bin ziyaretçi ağırladı.

Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Yedigöller Milli Parkı, sonbahar mevsiminde doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

2 AYDA 180 BİN ZİYARETÇİ

Milli park, ekim ve kasım aylarında 180 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Yedigöller Milli Parkı’na yılın 11 ayında toplam 306 bin ziyaretçi geldiği kaydedildi.

Seyahat Haberleri