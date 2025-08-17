43 ülke var: Hala monarşi ile yönetilen ülkeler

Dünyada monarşi ile yönetilen ülkeler sanıldığından daha fazla...

Günümüzde dünyada resmi olarak monarşiyle yönetilen bağımsız devlet sayısı yaklaşık olarak 43 civarındadır.

Bu yapı, coğrafi olarak değişen kültürel, tarihi ve siyasi dinamiklere göre farklılıklar gösterir.

1. COMMONWEALTH KRALLIKLARI

Bu ülkeler, İngiltere Kraliyetinin simgesel başkanlığını kabul etmeye devam eden monarşilerdir. Kral III. Charles hala devlet başkanı olarak tanınır.

Bunlar arasında Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Jamaika, ayrıca Bahamalar, Belize, Grenada, Papua Yeni Gine, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Solomon Adaları, Tuvalu ve Birleşik Krallık yer alır.

Bu monarşilerde krallar sembolik figür olarak varlık gösterir.

2. AVRUPA’DAKİ ANAYASAL MONARŞİLER

Avrupa’da hüküm süren monarşik sistemler genellikle semboliktir. Andorra, Belçika, Danimarka, Hollanda, İspanya, Norveç, Lüksemburg ve İsveç bu gruba dahildir.

3. YARI ANAYASAL VE MUTLAK MONARŞİLER (AVRUPA)

Liechtenstein: Prensin yasaları veto etme yetkisi vardır, güçlü siyasi kapasite taşır.

Monako: Parlamenter sistem içinde kraliyet ailesi güçlü ama dengeli bir şekilde siyasi etkide bulunur.

4. ORTA DOĞU VE MÜSLÜMAN DÜNYASINDAKİ MONARŞİLER

Mutlak monarşiler: Suudi Arabistan, Umman, Brunei bu ülkelerde kral yönetimde merkezi ve bağlayıcı bir rol oynar.

Yarı anayasal monarşiler: Bahreyn, Kuveyt, Katar, BAE, Ürdün, Malezya, Fas, bu sistemlerde hem monark hem parlamenter yapı birlikte belirleyici olur.

5. ASYA VE GÜNEYDOĞU ASYA’DA MONARŞİLER

Japonya, Tayland, Kamboçya, Bhutan gibi ülkelerde monarklar sembolik liderlik sergiler.

Japonya’da imparator “ulusun sembolü” olarak görülür; tüm siyasi süreçler parlamenter sistemle yönetilir.

6. AFRİKA VE OKYANUSYA’DAKİ MONARŞİLER

Afrika: Eswatini; Lesotho ve Fas’ta monark sembolik düzeyde temsil edilir.

Okyanusya ve diğerleri: Tonga mutlak yerel bir krallık olarak dikkat çeker. Vatikan, Papa’nın mutlak lideri olduğu teokratik bir yapı olarak monarşi sistemine dahil edilebilir.