Alışverişten daha fazlası: Dünyanın en çok bilinen 4 pazarı

Dünya genelinde sokak pazarları, turistler ve yerel halk için hem alışveriş hem de kültürel keşif alanları oluşturuyor.

Canlı tezgahları, taze yiyecekleri ve renkli atmosferleriyle dikkat çeken bu pazarlar, şehrin ruhunu hissetmenin en güzel yollarından biri.

Öne çıkan beş pazar, hem geleneksel alışveriş deneyimi sunuyor hem de ziyaretçilerini o bölgenin mutfağı ve kültürüyle buluşturuyor.

1. JEMAA EL FNA - FAS

Marakeş'in kalbinde yer alan Fas'ın en ünlü sokak pazarlarından biri olan Jemaa El Fna Meydanı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Gün boyunca sokak sanatçıları, yılan oynatıcıları ve geleneksel satıcılarla dolup taşan bu meydan, akşam saatlerinde ise açık hava restoranlarına dönüşüyor.

Taze meyve suları, ızgara etler ve geleneksel Fas yemekleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

2. CHATUCAK HAFTA SONU PAZARI - TAYLAND

Bangkok'un en büyük pazarlarından biri olan Chatuchak, haftanın sadece cumartesi ve pazar günleri açık olmasıyla, 15 binden fazla tezgahıyla dünyanın en büyük hafta sonu pazarı olarak biliniyor.

Yiyecekten giyime, antikadan bitkilere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Haftada yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlayan bu pazar, Tayland kültürünü yakından tanımak isteyenler için ideal bir nokta.

3. LA BOQUERİA - İSPANYA

La Boqueria, Barselona'nın en eski ve en ünlü pazarlarından biri.

1217 yılında kurulan bu pazar, taze deniz ürünleri, meyve ve sebzeler, et ürünleri ve yerel İspanyol lezzetleriyle ünlü.

Rengarenk tezgahları ve canlı atmosferiyle hem turistlerin hem de yerel halkın ilgisini çekiyor.

4. KAPALIÇARŞI - TÜRKİYE

İstanbul'un tarihi Kapalıçarşı'sı, 4 binden fazla dükkanıyla dünyanın en büyük ve en eski kapalı pazarlarından biri.

15. yüzyılda kurulan bu pazar, halılar, kuyumculuk ürünleri, hediyelik eşyalar ve geleneksel Türk el sanatlarıyla ünlü. Çarşı ziyaretçilere hem alışveriş hem de tarihi bir yolculuk sunuyor.