Antalya'ya ilgi büyük! Riyad-Antalya karşılıklı uçak seferleri başladı Turizmin başkenti unvanlı Antalya artık yeni misafirlerini ağırlayacak. Antalya'ya olan ilgi nedeniyle haftanın dört günü Riyad-Antalya arası uçuş yapılmasına karar verildi. Arap turistlerin Antalya ekonomisine katısının büyük olması bekleniyor.

AA

Antalya Havalimanı'na yolcu taşıyan ülkelerin arasına Suudi Arabistan da katıldı.

Yeni gelişme, Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan yapılan açıklama ile duyuruldu.

Suudi Arabistan merkezli Flynas Hava Yolu ve Flyadeal Hava Yolu şirketlerinin, haftanın dört günü Riyad-Antalya arası uçuşlara başladığı bildirildi.

Rusların büyük ilgi gösterdiği Antalya'ya Suudi Arabistan'ın başkenti ve en büyük şehri Riyad'dan gelecek turistlerin, yaptığı harcamaların ortalamanın çok üzerinde olması bekleniyor.

Arap turistler Rus turistin 6 katı harcama yapıyor

Özellikle Türkiye'ye en çok turist Rusya'dan gelirken, bir Arap turist, Rus bir turistin yaklaşık 6 katı daha fazla para harcıyor.

Yeni rotalar kazandırılıyor

Orta Doğu bölgesinde yeni hava yolu ve yeni rotalar kazandırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğü belirten açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

Fraport TAV Antalya Havalimanı olarak Antalya'ya yeni hava yolu ve yeni rotalar kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız karşılıklı rota geliştirme çalışmaları sonucunda tarifeli olarak satışa sunulan Riyad-Antalya rotasını ve bu rotada şehrimize ilk defa operasyon gerçekleştirecek olan iki hava yolunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

İlk uçuş 21 Haziran'da gerçekleşti

21 Haziran’da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flynas Hava Yolu yaz sezonu boyunca haftada 4 ve ardından 22 Haziran’da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flyadeal Hava Yolu şirketi de yaz sezonu boyunca haftada 4 olacak şekilde operasyonlarına devam edecektir.

Sadece yaz sezonu değil kış sezonu da hedefleniyor