Ara tatilde öğrencilerin aileleri ile gezeceği rotalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kasım ara tatili, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

Eskişehir hem çocuklar hem de yetişkinler için keşfedilecek farklı dünyaları bir arada sunuyor. Çocukların bilim ve masallarla dolu bir dünyaya adım atabileceği Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı, görülmeye değer yerlerinde başında geliyor.

Burada, suyun fiziksel özelliklerinin keşfedilebileceği interaktif sergiler, su altı dünyasının keşfedilebileceği korsan gemisi, uzay ve bilimle ilgili etkinliklerin yer aldığı Bilim Deneyim Merkezi, dev bir kale ve çocukların favorisi olacak bir Masal Şatosu da yer alıyor.

ESKİŞEHİR

Aileler çocuklarla birlikte şehri keşfederken Odunpazarı Modern Müzesi, Balmumu Heykeller Müzesi, Türkiye'nin ilk cam sanatları müzesi Eskişehir Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Devrim Arabaları Müzesi olarak da bilinen Tülomsaş Müzesi, Lületaşı Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, Eskişehir Havacılık Müzesi, Eti Arkeoloji Müzesi'nin yanı sıra Şelale Park, Haller Gençlik Merkezi, Eskişehir Japon Bahçesi ve Sabancı Uzay Evi'ni ziyaret edebiliyor.

KOCAELİ

Kocaeli, hem doğal güzellikleri hem de eğlenceli aktiviteleriyle ideal bir tatil rotası olarak öne çıkıyor. Ormanya Doğal Yaşam Parkı, çocukların doğayla iç içe vakit geçirebileceği yerlerden.

Ziyaretçiler burada çeşitli yaban hayatı türlerini görebiliyor, doğal yürüyüş parkurlarında yürüyüş yapabiliyor.

Ayrıca Darıca Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ederek, farklı hayvanları yakından da görme fırsatı bulabiliyor, aileler çocuklarla birlikte eğlenceli bir gün geçirebiliyor. Ormanya'da sunulan doğa sporları, yürüyüş ve bisiklet parkurları da ailece keyifli vakit geçirmek için ideal bir seçenek olarak sunuluyor.

KAPADOKYA

Kapadokya, her yaştan ziyaretçiye unutulmaz anlar vadediyor. Sıcak hava balonlarıyla yapılan uçuşlar devam etmekte ve kasım ayı da Kapadokya'da balon keyfi yapmak için fırsat sunuyor.

Çocuklarla birlikte Göreme Açık Hava Müzesi, kaya kiliseleri, peri bacaları ve yer altı şehirlerini gezerek hem doğal hem de kültürel zenginlikleri bir arada keşfedilebiliyor. Ailelerin ve çocukların ilgisini çekecek bir diğer etkinlik ise Avanos'ta çömlek yapma deneyimi. Ailece katılabilen bu etkinlikle, ziyaretçiler hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşayabiliyor.

ANTALYA

Antalya, sıcak iklimi ve zengin olanaklarıyla kasım ayında deniz tatili yapmayı mümkün kılıyor. Konyaaltı Plajı ve Lara Plajı gibi popüler plajlar, doğal güzelliklerin ve eğlencenin tadının çıkarabileceğini yerler arasında bulunuyor. Dünyaca ünlü plajlarında yüzmenin yanı sıra Land of Legends Tema Parkı, özellikle çocukların adrenalin dolu bir gün geçirmesine olanak sağlıyor.

Su parkları, lunaparklar, alışveriş alanları ve animasyon gösterileriyle dolu bu devasa eğlence merkezi, aileler için de unutulmaz bir deneyim sunuyor. Antalya hem kültürel hem de eğlenceli aktiviteleriyle bir tatil seçeneği olarak dikkati çekiyor.

AĞVA

Ağva, İstanbul'dan çok uzaklaşmadan doğa ile içe içe olmak isteyenler için ideal bir durak olarak öne çıkıyor. Doğal güzellikleri ve sakin ortamıyla aileler için kaçış noktası oluyor. Burada aileler çocuklarla birlikte Göksu Nehri'nde kano yapabiliyor, bisiklet turları ve doğa yürüyüşleri gibi çeşitli açık hava etkinliklerine katılabiliyor. Ziyaretçiler Ağva'nın yeşil alanlarında piknik yapabiliyor.

ÇANAKKALE

Ziyaretçiler, kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Çanakkale'yi ziyaret ederek, çocukların tarihin önemli anlarına tanıklık etmelerini sağlayabiliyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı ve Troya Antik Kenti, çocuklara geçmişi öğretmek ve tarihi olayları daha yakından keşfetmek için görülmesi gereken yerlerden. Bu bölgelerde yapılacak geziler, tarihi anlamanın yanı sıra, çocukların da tarih bilincini geliştiriyor. Ayrıca Çanakkale Deniz Müzesi ve Arkeoloji Müzesi'ni de ziyaret ederek kültürel etkinliklerle dolu bir gün geçirilebiliyor.

ANKARA

Ayrıca ziyaretçiler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na denk gelen kasım ara tatilinde Anıtkabir'i ziyaret ederek Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatabilir.

Ayrıca Etnografya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezerek tarihe yolculuk yapabilir, Atatürk Orman Çiftliği'nde ise doğa ile iç içe bir gün geçirebilir.