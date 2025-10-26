Ayder Yaylası'nda sonbahar renkleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü.

DOĞANIN SARI, KIRMIZI VE TURUNCU TONLARI

Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın eteklerinde yer alan yaylada, ağaçlar sarı, kırmızı ve turuncu tonlara bürünerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Ziyaretçiler, doğanın bu renk değişimini izleyerek mevsimin tadını çıkarıyor.

EŞSİZ MANZARALAR

Her mevsim farklı güzellikler barındıran Ayder Yaylası, sonbaharda da doğaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Yayla, serin havası ve sisle bütünleşen renkli orman dokusuyla ziyaretçilere seyirlik bir manzara sunuyor.

RENK ŞÖLENİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgedeki sonbahar renkleri dron kameralarıyla da görüntülendi.

Havadan kaydedilen görüntüler, Ayder’in benzersiz doğa zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.