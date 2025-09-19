Buralarda nefes almak zor: Dünyanın en kirli şehirleri

Hava kirliliği, şehirler arasında farklı nedenlerle değişiklik gösteriyor...

Çağın en önemli çevresel sorunlarından biri hava kirliliği olmaya devam ediyor.

Ölçümlerde en sık izlenen gösterge PM2.5, yani çapı 2.5 mikrometreden küçük partiküller, solunum yollarına derinlemesine girerek akciğer ve kalp sağlığını tehdit ediyor.

Küresel veriler, kentin enerji üretimi, sanayi, ulaşım, yakıt kullanımı, tarımsal faaliyetler ve coğrafi-iklimsel koşullarının hava kalitesi üzerinde belirleyici olduğunu gösteriyor.

1. BYRNİHAT, HİNDİSTAN

Sanayi, kömür kullanımı ve mevsimsel tarla yakımları, hava kalitesini ciddi şekilde bozuyor.

Uzun süreli maruziyet solunum ve kardiyovasküler sorunları artırıyor.

2. YENİ DELHİ VE ÇEVRESİ, HİNDİSTAN

Trafik yoğunluğu, sanayi ve kış aylarında tarla yakımları ile inşaat tozu birleşince kirlilik seviyeleri hızla yükseliyor.

3. N'DJAMENA, ÇAD

İçten ısınma, toz fırtınaları ve sınırlı kentsel altyapı, yıllık kirlilik ortalamasını artırıyor.

Uzun süreli maruziyet, solunum yolu hastalıklarını tetikliyor.

4. LAHORE VE DİĞER PAKİSTAN ŞEHİRLERİ

Sanayi ve ulaşım kaynaklı emisyonlar ile kış aylarında artan yakma uygulamaları, kirlilik seviyelerinin sürekli yüksek olmasına yol açıyor.

5. KARAGANDA, KAZAKİSTAN

Sanayi faaliyetleri ve kömür kullanımı, yıllık kirlilik yükünü artırıyor; bu durum kalp-damar hastalık riskini yükseltiyor.

6. HANOİ, VİETNAM

Vietnam'ın başkenti Hanoi, dünyanın en kirli havasına sahip şehirlerinden biri.

Yoğun trafik, sanayi faaliyetleri ve atık yakma işlemleri hava kalitesini olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, elektrikli araç kullanımını artırarak sorunu çözmeye çalışıyor.

7. ULAANBAATAR, MOĞOLİSTAN

Ulaanbaatar, soğuk iklim ve kömürle ısınma nedeniyle dünyanın en yüksek hava kirliliği seviyesine sahip.

Şehirde solunum yolu hastalıkları sık görülüyor.

8. KARACHİ, PAKİSTAN

Karachi, yoğun sanayi, ulaşım ve liman faaliyetleri nedeniyle PM2.5 seviyeleri yüksek şehirlerden biri.

Kronik maruziyet, akciğer ve kalp hastalıkları riskini artırıyor.