Termometreler buralarda rekor kırıyor: Dünyanın en sıcak ülkeleri

Aşırı sıcak bölgelerde yaşayan toplumlar, birçok alanda farklı çözümler geliştiriyor...

Dünyanın en sıcak ülkeleri, iklim koşullarının yaşam tarzı ve kültür üzerindeki belirleyici etkilerini en açık biçimde gösteriyor.

Bu ülkelerde sıcaklık, yalnızca gündüz saatlerinde değil yıl boyunca sürekli yüksek kalıyor.

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR AFRİKA KITASINDA

Tarımsal üretim, su kaynakları, altyapı ve hatta günlük rutinler bu iklimle uyum sağlama çabası içinde ilerliyor.

Bilimsel verilere göre yıllık ortalama sıcaklıkların en yüksek seyrettiği ülkeler, Afrika kıtasında yoğunlaşıyor.

Ancak Orta Doğu’daki Körfez ülkeleri ve Pasifik ile Karayiplerdeki tropikal adalar da listeye giriyor.

YILLIK ORTALAMA SICAKLIKLARA GÖRE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

BURKİNA FASO

Yıllık ortalama sıcaklık 29,9 derece seviyesinde.

Sahel kuşağında yer alması, düşük bitki örtüsü ve uzun süreli kurak dönemler sıcaklığın kalıcı olmasına yol açıyor.

MALİ

Ortalama 29,7 derece ile Burkina Faso’yu takip ediyor.

Sahra’nın güneyinde yer alan ülke, gündüzleri kavurucu sıcak, geceleri ise sert ısı farklarıyla biliniyor.

SENEGAL

Yaklaşık 29,6 derece sıcaklık ortalaması ile Batı Afrika’nın sahil şeridinde tropikal ve çöl etkisini aynı anda yaşıyor.

MORİTANYA

29,3 derece ortalama ile sıcaklık, çöl ikliminin baskınlığını ortaya koyuyor.

GAMBİYA

29,1 derece sıcaklık ortalamasıyla küçük yüzölçümüne rağmen tropikal etkilerin güçlü hissedildiği ülkelerden biri.

KATAR VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Sırasıyla 29,0 derece ve 28,9 derece sıcaklık ortalamasıyla Körfez bölgesinin en sıcak ülkeleri arasında bulunuyor.

Yaz aylarında günlük sıcaklıklar 50 dereceye yaklaşabiliyor.

BAHREYN

28 derece sıcaklık ortalamasıyla çöl iklimi ve deniz etkisinin birleştiği bir ada ülkesi olarak öne çıkıyor.

AFRİKA'DAKİ DİĞER BÖLGELER

Gine-Bissau (28 derece) ve Benin (28 derece) gibi Batı Afrika ülkeleri de listenin üst sıralarında yer alıyor.

TROPİKAL ADALAR

Aruba (29,1 derece), Cayman Adaları (28,6 derece), Tuvalu ve Kiribati (28 derece civarı) tropikal iklimin sabit sıcaklıklarıyla dikkat çekiyor.

Deniz etkisi, bu bölgelerde yıl boyu sıcaklığın dengeli kalmasını sağlıyor.