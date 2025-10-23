Bursa'nın doğal güzelliği: Suuçtu Şelalesi

- Suuçtu Şelalesi, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının çökmesiyle oluşmuş doğal bir güzelliktir.
- 36 metre yükseklikten dökülen şelale, çevresindeki renkli doğasıyla ziyaretçilere görsel bir şölen sunar.
- Suuçtu Tabiat Parkı, her mevsim yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor ve fotoğraf tutkunları için cazibe merkezi haline geliyor.
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Çataltepe mevkiside yer alan Suuçtu Şelalesi, Karadere altındaki fay hattının çökmesiyle oluştu. İlçe merkezine 22, Bursa şehir merkezine ise 125 kilometre uzaklıktaki şelale, bölgedeki yaklaşık 60 şelale arasında öne çıkıyor. 36 metre yükseklikten dökülen suyu ve çevresindeki doğal güzellikleriyle ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
TABİAT PARKI VE TURİZM MERKEZİ
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korunan Suuçtu Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistlerin her mevsim ilgisini çekiyor. Kış mevsiminde yüksekliği yaklaşık 30 metre, genişliği ise 50 metreye kadar ulaşan şelale, ilçenin içme suyu ihtiyacını da karşılıyor.
SONBAHARDA RENK CÜMBÜŞÜ
Suuçtu Şelalesi, sonbaharda yeşil ve sarının tonlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Şelale ve çevresi, drone'la havadan görüntülenerek fotoğraf tutkunları için adeta bir cazibe merkezi oluşturuyor.
"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ZİYARETÇİ GELİYOR"
Suuçtu Tabiat Parkı Sorumlusu Mehmet Gürbüzler, şelaleyi her mevsim çok sayıda ziyaretçinin tercih ettiğini söyledi:
Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler geliyor. KKTC’den ayda bir veya iki defa turlar düzenleniyor. İngiliz, Finlandiyalı, Hollandalı ve dünyanın her yerinden insanlar burayı ziyaret ediyor. Sonbaharda ağaçların yapraklarının kızarmasıyla fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geliyor. İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa’nın yanı sıra farklı şehirlerden doğa ve fotoğraf meraklıları buraya geliyor.