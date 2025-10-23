Bursa'nın doğal güzelliği: Suuçtu Şelalesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Çataltepe mevkiside yer alan Suuçtu Şelalesi, Karadere altındaki fay hattının çökmesiyle oluştu. İlçe merkezine 22, Bursa şehir merkezine ise 125 kilometre uzaklıktaki şelale, bölgedeki yaklaşık 60 şelale arasında öne çıkıyor. 36 metre yükseklikten dökülen suyu ve çevresindeki doğal güzellikleriyle ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

TABİAT PARKI VE TURİZM MERKEZİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korunan Suuçtu Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistlerin her mevsim ilgisini çekiyor. Kış mevsiminde yüksekliği yaklaşık 30 metre, genişliği ise 50 metreye kadar ulaşan şelale, ilçenin içme suyu ihtiyacını da karşılıyor.

SONBAHARDA RENK CÜMBÜŞÜ

Suuçtu Şelalesi, sonbaharda yeşil ve sarının tonlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Şelale ve çevresi, drone'la havadan görüntülenerek fotoğraf tutkunları için adeta bir cazibe merkezi oluşturuyor.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ZİYARETÇİ GELİYOR"

Suuçtu Tabiat Parkı Sorumlusu Mehmet Gürbüzler, şelaleyi her mevsim çok sayıda ziyaretçinin tercih ettiğini söyledi: