Büyüleyici ve renkli Marakeş rehberi

Marakeş…

Sadece Fas’ın değil, dünyanın en büyüleyici şehirlerinden biri.

Turuncu çamurdan örülü surlarıyla “Kızıl Kent” olarak ün salmış bu şehir, rüyaları andıran Djemaa el‑Fna meydanından gizli bahçelerine, modern sanat müzelerinden çarşı labirentlerine uzanan görsel bir destan.

Üstelik sadece gezi rotası değil; “The Man Who Knew Too Much” gibi kült filmlere mekan olarak da tarihe adını yazdırmış bir sahne.

Hazırsanız, keşif sırası sizde…

TARİH VE MİMARİ

Şehrin çevresini saran 12. yüzyıldan kalma surlar, 19 km boyunca uzanıyor.

Bab Agnaou gibi kapılarla medinaya giriş sizi başka bir evrene taşıyor.

Djemaa el‑Fna meydanı, UNESCO tarafından “canlı kültürel miras alanı” olarak tanımlanıyor.

Yılan oynatıcılar, meydan hikayecileri ve akşamın sisli dumanı burada ritmi belirliyor.

FİLMLERE SAHNE OLAN MARRAKEŞ

Alfred Hitchcock’un “The Man Who Knew Too Much” filminde meydan ve La Mamounia’da geçen sahneler sinemanın efsaneleri arasında.

Babel (2006) gibi modern yapımlar da onun karmaşıklığını ve enerjisini beyaz perdeye taşımış durumda.

ŞEHİRDE SANATIN YERİ

Jardin Majorelle ve YSL Müzesi, huzurlu bir nefes alanı sunarken modern sanatın nabzını tutan MACAAL yeniden açılarak Afrika çağdaş sanatının vitrinine dönüştü.

RENKLİ ÇARŞILARI VE BAHARAT KOKULARI

Souk’lar halılar, baharatlar, el işçiliği ve sokak mimarisinin bir arada olduğu geniş bir eğlence alanı.

Djemaa el‑Fna’dan uzanarak dar sokaklara daldığınızda sahici bir Marakeş sizi bekliyor.

3 GÜNLÜK GEZİ ROTASI ÖNERİSİ

1. Gün – Sabah Jardin Majorelle ve YSL Müzesi, öğlen souq çarşılarında lezzet ve alışveriş turu, akşam Djemaa el-Fna’da yemek ve gösteriler.

2. Gün – Sabah Medersa Ben Youssef ve Bahia Sarayı, öğlen MACAAL’da modern sanat, akşam La Mamounia’da keyif ya da geleneksel hammam deneyimi.

3. Gün – Sabah Bab Agnaou ve tarihi kapılar, öğlen tagine yapım atölyesi, akşam Hivernage’te yürüyüş ve nane çayı.

LOKASYON VE ZİYARET İPUÇLARI

Ziyaret için ideal dönemler: Mart–Mayıs ve Eylül–Kasım ayları, Anadolu’nun sıcağında serin bir nefes.

Uyarılar: Sokak satıcıları yoğun, sıcak yemek ve baharat kokuları yıpratıcı olabilir, esnek olun, pazarlık yapmayı es geçmeyin.

Marakeş, sadece gezilecek bir şehir değil, duyulacak, hissedilecek, ritmine kapılacak bir yaşam biçimi.

Burada her köşe, her cila, her manzara bir anlatı içine çekiyor sizi.