Çeşme'ye Kurban Bayramı dopingi! Turizmcilerin yüzü güldü Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, tatil beldelerine akın etti. Sıcak havanın tadını çıkaran yazlıkçılar, Çeşme'nin nüfusunu ikiye katladı.

İHA

Turizm sezonu tüm hızı ile sürerken yurt içinden ve dışından tatil yörelerine talep artıyor.

Uzun Kurban Bayramı tatilinde İzmir'e bağlı turizm ilçesi Çeşme, 1 milyonun üzerinde tatilciyi ağırladı.

Bayram tatili sonrasında değerlendirme yapan Çeşmeli turizmciler, 9 günlük bayram tatilinde tatilcilerin Çeşme'ye akın etmesiyle birlikte turizmcilerin yüzünün güldüğünü ve bayram tatilinin doping etkisi sağladığını söyledi.

Çeşme'ye 1 milyon tatilci akın etti

Çeşme'de turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldüren 9 günlük bayram tatilinde, tatil boyunca Çeşme ve Alaçatı otoyol gişelerinden 227 bin 148 araç girişi olurken, 48 bin 500 olan Çeşme'nin nüfusu, tatilcilerin akın etmesiyle 1 milyonu aştı.

Bayram bitti doluluk düştü

Yüzleri güldüren bayram tatilinin ardından Çeşme'deki dolulukların yüzde 55-60'lara düştüğünü belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Biner Tuğgan, şu değerlendirmede bulundu:

Bayramla birlikte yüksek sezon da başlamış oldu. 'Turizmcilerin yüzü güldü' diyebiliriz. Bayram tatili doping etkisi sağladı. Çünkü geciken bir sezon söz konusuydu. 9 günlük bayram tatilinin ardından tahmin ettiğimiz gibi bir sakinlik var. Bu durumu zaten bekliyorduk. Ayın 10'undan itibaren bu sakinliğin sona ereceğini ve Çeşme'nin güzel günlerinin geleceğini görüyoruz.

Sezon uzayacak

Her geçen yıl sezonu uzatma yolundayız. Son dönemlerde mevsimlerin değişmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla, ayrıca belediye tarafından çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi nedeniyle sezonun ekim ayı sonlarına kadar uzamasını bekliyoruz. Çeşme'de neredeyse ekim ayı sonuna kadar denize girilebiliyor. Dolayısıyla sezon da ekim ayı sonuna kadar devam ediyor.

"Farklı bütçelerde farklı tatil imkanını"

Sosyal medya sayfalarında Çeşme'nin pahalı olduğu algısı oluşturulmaya çalışıldığını da vurgulayan Tuğgan, şu bilgiyi verdi: