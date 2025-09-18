Fantezi tabutlardan, ölü giydirmeye: Dünyanın en ilginç cenaze gelenekleri

Ölüm, her kültürde farklı karşılanıyor…

Cenaze ritüelleri, kültürden kültüre büyük farklılıklar gösteriyor; kimi toplumlarda ölüm yas ve kederle, kimi yerlerde ise kutlama ve saygıyla karşılanıyor.

Dünyanın dört bir yanında uygulanan sıra dışı cenaze gelenekleri, ölülerin anısını yaşatmanın yanı sıra toplulukların yaşam ve ölüm anlayışını da yansıtıyor.

İşte, dikkat çekici ve ilginç cenaze ritüellerinden bazıları...

1. TORAJA- ENDONEZYA: ÖLÜLERİ GİYDİRME TÖRENİ

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda yaşayan Toraja halkı, ölülerini yıllar sonra mezarlarından çıkarıyor, temizliyor ve yeni giysiler giydiriyor.

Bazen ölen kişiye sigara gibi küçük hediyeler sunuluyor.

Bu ritüel, ölülerin "uyuduğu" inancıyla uygulanıyor ve ölümün ani bir son değil, uzun bir geçiş süreci olduğu düşünülüyor.

Cenaze törenleri bazen yıllar boyunca ertelenebiliyor.

2. TİBET VE MOĞOLİSTAN: GÖKYÜZÜ CENAZESİ

Tibet ve Moğolistan’da, ölü bedenler yüksek dağlara bırakılıyor ve yırtıcı kuşlar tarafından doğaya geri dönüşü sağlanıyor.

Budist inançlarına göre, bu ritüel bedenin doğaya karışmasını ve ruhun yeniden doğuşa hazırlanmasını simgeliyor.

3. GANA: FANTEZİ TABUTLAR

Gana’da ölen kişinin mesleği veya yaşam tarzını veya hayallerini yansıtan ilginç tabutlar yapılıyor.

Örneğin; çiftçiler için tarım aleti şeklinde, pilotlar için uçak biçiminde tabutlar tasarlanıyor.

Bu gelenek, ölen kişinin hayatını kutlamak ve ona saygı göstermek amacıyla uygulanıyor.

4. FİLİPİNLER: ASMA TABUTLAR

Filipinler’in Sagada kasabasında, ölüler yüksek kayalıklara yerleştirilen asma tabutlarda gömülüyor.

Bu uygulama, ölen kişinin ruhunun gökyüzüne daha yakın olacağı inancından kaynaklanıyor.

Bazı bölgelerde ölüler oturur pozisyonda bırakılıyor ve en sevdikleri kıyafetleri giydiriliyor; bazen küçük hediyeler de sunuluyor.

5. HİNDİSTAN: ANTYESTİ

Hindu inançlarına göre Hindistan’da ölen kişinin bedeni ateşe veriliyor ve ruhunun özgürleşmesi için çeşitli ritüeller uygulanıyor.

Antyesti olarak bilinen bu tören, ölen kişinin yaşına, cinsiyetine ve kastına göre farklı biçimlerde gerçekleştiriliyor.

6. GÜNEY KORE: ÖLÜM BONCUKLARI

Güney Kore’de mezarlık alanlarının sınırlı olması nedeniyle ölen kişilerin külleri, renkli boncuklara dönüştürülüyor.

Bu boncuklar evde saklanabiliyor veya takı olarak kullanılabiliyor. Amaç, ölüye saygı göstermek ve anısını yaşatmak oluyor.