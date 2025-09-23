Gürültüden uzak: İstanbul'da manzara izleyebileceğiniz en iyi noktalar

İstanbul’un tepeleri kısa kaçamaklar, uzunca keşifler için zengin bir seçenek...

İstanbul yatay bir metropol görünse de kent, birçok yüksek nokta ve tepeye sahip; bu tepeler hem tarihi miras hem de doğal seyir alanı sağlıyor.

Yaz-kış dengeli manzaralar isteyenler için birkaç saatlik tırmanış ya da kısa bir teleferik yolculuğu, Marmara Denizi, Haliç ve Boğaz’ın fotoğrafını çekebilecekleri panoramik kareler veriyor.

İşte o konumlar...

1. BÜYÜK ÇAMLICA TEPESİ

Büyük Çamlıca, Anadolu Yakası’nda en yüksek noktalardan biri olarak hem Boğaz’ın hem de Avrupa yakasının geniş açı görüntüsünü sunuyor.

Parkları, çay bahçeleri ve yeni yapılan seyir terasları manzarayı konforlu şekilde izlemeyi sağlıyor; açık havada piknik ve yürüyüş için de uygun alanlar bulunuyor.

Ziyaret için öğle sonrası serin saatler ya da gün batımı tercih edilebilir.

2. PİERRE LOTİ TEPESİ

Eyüp’te yer alan Pierre Loti Tepesi, Haliç’e bakan en ikonik noktalardan biri; tepeye çıkan teleferik ya da yürüyüş yolları üzerinden ulaşmak mümkün.

Kahve bahçeleri ve fotojenik merdivenleriyle popüler olan nokta, gün doğumu ve gün batımı fotoğrafları için sık tercih ediliyor.

Tarihi yarımada ve Haliç’in kıvrımlarını tek karede görmek isteyenler için ideal.

3. AYA YORGİ TEPESİ

Prens Adaları’nın en büyüğü olan Büyükada’da yer alan Aya Yorgi Tepesi, adanın en yüksek noktası olarak Marmara Denizi’ne ve İstanbul ufkuna bakıyor.

Yokuşlu yürüyüş veya kısa fayton/elektrikli ulaşım sonrası ulaşılan tepede manzara molası verilebiliyor; özellikle yaz sabahları ve akşamüstleri fotoğrafçılar için zengin açılar sağlıyor.

4. YILDIZ PARKI

Beşiktaş sınırlarında yer alan Yıldız Parkı, saray bahçesinin devamı niteliğinde yeşil bir tepe sunuyor.

Park içindeki yüksek noktalardan Boğaz’a bakışlar mümkün; hem doğa yürüyüşü hem de şehir manzarası için kolay ulaşılabilen seçenek sağlıyor.

Yaz akşamları serin bir mola arayanlar için ideal oluyor.