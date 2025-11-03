Hamsiköy sonbaharda renk cümbüşüne büründü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzon il merkezine 50, Maçka ilçesine ise 20 kilometre uzaklıkta yer alan Hamsiköy, yemyeşil vadileri, tarihi dokusu ve ünlü sütlacıyla her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Dağ ve yayla turizmiyle öne çıkan köy, sonbaharın sarı ve kızıl tonlarına büründüğü bu günlerde, doğaseverler için adeta bir açık hava galerisine dönüşüyor.

OYUK AĞAÇLAR, FOTOĞRAF TUTKUNLARININ YENİ GÖZDESİ

Renk cümbüşüyle dikkat çeken Hamsiköy’de, doğanın şekillendirdiği oyuk ağaçlar bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Sararan yaprakların arasında yükselen bu yaşlı ağaçlar, hem görsel hem de duygusal bir atmosfer oluşturuyor.

Köyü ziyaret eden doğa ve fotoğraf meraklıları, oyuk ağaçların arasında yürüyüş yaparak doğanın sesini dinliyor, birbirinden etkileyici kareler çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

"HER MEVSİM FOTOĞRAF AÇISINDAN BENZERSİZ"

Yaklaşık 30 yıldır bölgede fotoğraf çeken Trabzonlu fotoğraf sanatçısı Metin Öztürk, Hamsiköy’ün dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Öztürk, “Bizim coğrafyanın fotoğrafçıları çok şanslı. Hamsiköy; Güneydoğu, Akdeniz ve Ege’ye göre fotoğraf açısından çok daha zengin. İlkbaharı da sonbaharı da kışı da ayrı güzel. Her mevsim farklı bir tablo sunuyor.” dedi.

Bölgedeki oyuk ağaçların özellikle dikkat çektiğini belirten Öztürk, “Yol kenarında 7-8 tane 100 yıllık ağaç var. Sonbaharda yaprakları sarı ve kırmızı tonlara dönüyor. Yüksek rakımlarda bu tür ağaçlardan çok sayıda var. Dışarıdan gelen fotoğrafçılar ‘çok şanslısınız’ diyorlar; çünkü buranın her saati başka bir güzellik sunuyor.” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLER, HAMSİKÖY'ÜN GÜZELLİKLERİNE HAYRAN KALDI

Erzurum’dan gelen Merve Coşkun, sonbahar renklerini görmek için Hamsiköy’ü tercih ettiklerini belirterek, “Hamsiköy’ün her yerini çok beğendik. Özellikle bu mevsimde rengarenk bir görsel şölen var. Her köşesi ayrı güzel.” dedi.

Ziyaretçilerden Duygu Usta ise Hamsiköylü olduğunu ve arkadaşlarını köyün güzellikleriyle tanıştırmak için gezi düzenlediklerini anlattı. Usta, “Hamsiköy her mevsim görülmeye değer. Özellikle oyuk ağaçlar fotoğraf açısından büyük ilgi görüyor.” diye konuştu.

DOĞANIN KALBİNDE BİR KAÇIŞ NOKTASI

Hamsiköy, ziyaretçilerine sadece doğa manzaraları değil, aynı zamanda meşhur sütlacı, şelaleleri ve atlı safari turları ile de unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Sonbaharda doğayla baş başa kalmak isteyenler için Hamsiköy, Karadeniz’in en özel rotalarından biri olmayı sürdürüyor.