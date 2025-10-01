Hayvan dışkısından, yumurtalı tüketime: Dünyanın en ilginç kahveleri

Bu kahveler, sadece farklı tatlar sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kültürel çeşitliliğin de göstergesi oluyor...

Kahve, dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri olarak her kültürde farklı şekillerde yorumlanıyor.

Kimi toplumlarda sade içilirken, kimi yerlerde içine baharat, yumurta ekleniyor. Bazı bölgelerde ise üretim süreci başlı başına sıra dışı bir deneyime dönüşüyor.

İşte dünyanın en garip kahveleri...

1. KOPİ LUWAK

Endonezya’ya özgü Kopi Luwak, kahve meyvesini yiyen misk kedisinin sindiriminden geçen çekirdeklerin toplanıp kavrulmasıyla hazırlanıyor.

Bu işlem, çekirdeğin tadını yumuşatıyor ve farklı aromalar katıyor.

2. BLACK IVORY COFFEE

Tayland’da üretilen Black Ivory Coffee, filler tarafından sindirilen kahve çekirdeklerinden elde ediliyor.

Sindirim sırasında bazı acı bileşenler parçalanıyor, bu da kahvenin daha yumuşak bir tat kazanmasına yol açıyor.

Nadir bulunduğu için dünyadaki en pahalı kahvelerden biri sayılıyor.

3. MONKEY SPİT COFFEE

“Maymun tükürüğü kahvesi” olarak bilinen bu ilginç kahve, maymunların kahve meyvelerini çiğneyip tükürdükten sonra kalan çekirdeklerin toplanmasıyla hazırlanıyor.

Ortaya çıkan kahve, meyvemsi ve vanilyamsı tatlarla tanımlanıyor.

Az üretilmesi ve zor bulunması nedeniyle oldukça pahalı bir seçenek.

4. EGG COFFEE

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de ortaya çıkan Egg Coffee, kahveyle çırpılmış yumurta sarısının birleşmesiyle hazırlanıyor.

Üstünde tatlı ve kremamsı bir köpük tabakası oluyor. II. Dünya Savaşı yıllarında süt bulunmadığı için ortaya çıkan bu tarif, bugün kahve kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda.

5. KOPİ TUBRUK

Kopi Tubruk, öğütülmüş kahve çekirdeklerinin kaynar suyla doğrudan karıştırılmasıyla hazırlanıyor.

Süzülmeden servis edildiği için dibinde telve kalıyor, sert bir tada sahip.