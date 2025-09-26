Her biri büyülüyor: Türkiye’nin en güzel 7 kanyonu

Bu eşsiz kanyonlar, hem macera arayanlara hem de huzur arayanlara hitap ediyor...

Türkiye’nin dört bir yanında doğanın milyonlarca yıl içinde şekillendirdiği kanyonlar, kendine özgü atmosferleriyle dikkat çekiyor.

Kimisi macera tutkunları için rafting ve canyoning parkurları sunarken, kimisi tarih meraklılarını yüzlerce yıllık kültürel miraslarla buluşturuyor.

Bazıları yalnızca manzarasıyla büyülerken, bazıları göletleri ve doğal havuzlarıyla serinleme imkanı veriyor.

İşte Türkiye’nin coğrafi çeşitliliğini yansıtan o özel rotalar...

1. SAKLIKENT KANYONU - MUĞLA

Toros Dağları’nın eteklerinde bulunan Saklıkent, yaklaşık 18 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en derin kanyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Duvarların yüksekliği yer yer 300 metreyi buluyor. Yaz aylarında serinlemek isteyenler için doğal bir kaçış noktası olan kanyonda, dar geçitlerde ayak bileğine kadar yükselen soğuk suyun içinde yürümek gerekiyor.

Fethiye’ye yakınlığı sayesinde kolay ulaşım sunuyor.

2. KÖPRÜLÜ KANYONU - ANTALYA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer alan Köprülü Kanyonu, rafting sporunun Türkiye’deki en bilinen adreslerinden biri.

Köprüçay Nehri’nin akışı, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için uygun parkurlar sunuyor.

Kanyon aynı zamanda zengin bitki örtüsü, tarihi Roma köprüsü ve milli park statüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

3. IHLARA VADİSİ - AKSARAY/ KAPADOKYA

Melendiz Çayı’nın şekillendirdiği Ihlara Vadisi, yaklaşık 14 kilometrelik uzunluğuyla Kapadokya’nın doğal ve kültürel mirasının bir parçası.

Kayalara oyulmuş onlarca kilise ve manastır, vadide yürüyüş yapanlara tarih içinde yolculuk yapma şansı veriyor.

Çayın kıyısındaki ağaçlar ve serin ortam, yaz sıcaklarında nefes aldırıyor.

4. GÖYNÜK KANYONU - ANTALYA/ KEMER

Göynük Kanyonu, Akdeniz’in sıcak havasında buz gibi su havuzlarında yüzme imkanı sunuyor.

Küçük şelaleler, doğal göletler ve kaya oluşumlarıyla macera parkuru görünümünde. Kısa yürüyüş parkurlarıyla ailelere de hitap ediyor.

5. ULUBEY KANYONU - UŞAK

Dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak bilinen Ulubey, yaklaşık 75 kilometrelik uzunluğa sahip.

Derin yarıkların oluşturduğu büyüleyici kanyonun farklı bölgeleri trekking için de elverişli.

6. VALLA KANYONU - KASTAMONU

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu, Karadeniz’in en dik ve zorlu kanyonlarından biri.

1.000 metreden fazla derinliğiyle Türkiye’nin en etkileyici doğal oluşumları arasında yer alıyor.

Sarp kayalıklar nedeniyle rehbersiz girilmesi tehlikeli, ancak seyir teraslarından manzarayı izlemek bile başlı başına bir deneyim.

7. ARAPAPIŞTI KANYONU - AYDIN/ DENİZLİ SINIRI

Yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki Arapapıştı Kanyonu, suyla çevrili yapısıyla tekne turları için uygun.

Suların arasında yükselen kayalıkların oluşturduğu manzara, fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez noktalardan.

Daha sakin bir atmosfer arayanlar için gürültüden uzak bir alan sunuyor.