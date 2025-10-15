Her köşesi ayrı güzel: Türkiye'nin en güzel 5 nehri

Doğa ve tarih meraklıları için Türkiye'de her bir nehir, çevresindeki doğal bitki örtüsü, vadiler, tarihi kalıntılar ve alanlarıyla farklı bir deneyim vadediyor.

Türkiye’nin coğrafi çeşitliliği sayesinde dağ akarsularından Akdeniz’e ulaşan nehirler, hem macera hem de görsel keşif için ideal.

İşte beş nehir...

1. ÇORUH NEHRİ

Çoruh Nehri, Mescit Dağı’ndan doğuyor ve Gürcistan sınırında Karadeniz’e ulaşıyor.

Türkiye’nin en hızlı akışlı nehirlerinden biri olarak biliniyor. Rafting tutkunları için İspir-Yusufeli arasındaki parkurlar oldukça popülerdir.

Dik yamaçlar, kamp alanları, doğa fotoğrafçılarına eşsiz fırsatlar sunuyor.

2. KÖPRÜÇAY NEHRİ

Köprüçay, Toros Dağları’ndan doğuyor ve Antalya’nın Serik ilçesi yakınlarında Akdeniz’e dökülüyor.

Tarihi Roma köprüleri ve antik Selge kenti kalıntılarıyla çevrili olan nehir, Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içinde akar.

Berrak suyu ve doğal boğazlarıyla bu bölge; rafting, kano, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık gibi aktiviteler için ideal bir merkezdir.

3. SEYHAN NEHRİ

Seyhan Nehri, yaklaşık 560 km uzunluğuyla bölgenin önemli su yollarından biri olarak Akdeniz’e dökülüyor.

Adana şehir merkezinden geçen nehir, tarihi Taşköprü çevresinde manzaralı parklar ve geniş yürüyüş alanları sunuyor.

Nehir kenarındaki alanlar, doğa ve kültür gezisi için geniş seçenekler barındırıyor.

4. SAKARYA NEHRİ

Türkiye’nin en uzun nehirlerinden biri olan Sakarya Nehri, eski Frigya bölgesinden doğuyor.

Tarım alanları ve göletler arasında ilerleyen nehrin çevresi; yürüyüş, balıkçılık ve doğa gezileri için elverişli bölgeler sunuyor.

5. BÜYÜK MENDERES NEHRİ

Dinar çevresinden başlayarak Ege Denizi’ne ulaşan Büyük Menderes Nehri, kıvrımlı yapısıyla vadiler boyunca çarpıcı doğal manzaralar oluşturuyor.

Nehrin kıyıları, eski yerleşimler ve antik kent kalıntılarıyla dolu ve doğa yürüyüşleri, kıyı gezileri için de huzurlu bir ortam sağlıyor.