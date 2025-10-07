Her lokma eşsiz: Doğu Anadolu'nun coğrafi işaretli lezzetleri

Yemek, tatlı, peynir ve balın benzersiz olduğu topraklar...

Doğu Anadolu Bölgesi, yüksek dağların eteklerinde kurulu köyleri, serin yaylaları, bol mineralli suları ve zengin hayvancılık kültürüyle Türkiye’nin en köklü mutfak miraslarından birine sahip.

KÜLTÜREL KİMLİĞİ TEMSİL EDİYOR

Bölgedeki yemek kültürü, yalnızca doyurucu değil, aynı zamanda tarih, doğa ve geleneklerin bir araya geldiği bir kültürel kimliği temsil ediyor.

Bugün Doğu Anadolu’da pek çok lezzet, coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınarak kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor.

İşte illere göre bölgenin öne çıkan coğrafi işaretli yöresel tatları...

AĞRI

Ağrı mutfağı, et yemekleri ve yöresel süt ürünleriyle öne çıkıyor.

Ağrı geven balı: Zengin floradan beslenen arıların ürünü olan bu bal, aromatik tadıyla biliniyor.

Ağrı tulum peyniri: Soğuk iklimin katkısıyla olgunlaşan, bölgeye özgü tuzlu bir peynir türü.

Ağrı yaprak döneri: İnce dilimlenmiş etlerin taş fırında pişirilmesiyle hazırlanan yöresel bir döner türü.

Abdigör köfte: Yöre halkının özel günlerde yaptığı, haşlanmış etin dövülmesiyle elde edilen geleneksel bir köfte.

ARDAHAN

Yüksek yaylalarda yetişen doğal ürünlerle tanınan Ardahan, özellikle hayvancılık temelli ürünleriyle dikkat çekiyor.

Ardahan çiçek balı

Ardahan kavılca buğdayı: Binlerce yıllık geçmişe sahip, bölgeye özgü bir buğday türü.

Hanak tel peyniri

Posof elması

Ardahan kaz eti: Kış sofralarının vazgeçilmezi, özel yöntemlerle pişirilen yöresel bir lezzet.

BİNGÖL

Doğal bitki örtüsüyle bilinen Bingöl, balı ve et yemekleriyle tanınıyor.

Bingöl balı

Sivan dut pekmezi: Sivan yöresinde yetişen dutlardan üretiliyor.

Bingöl çobantaşı kavurması: Etin taş fırında uzun süre pişirilmesiyle yapılan geleneksel bir kavurma.

BİTLİS

Bitlis, etli yemekleri ve yoğun baharat kullanımıyla Doğu Anadolu mutfağının en belirgin temsilcilerinden biri.

Bitlis büryan kebabı: Tandırda pişirilen kuzu etiyle yapılan ünlü kebap.

Bitlis balı

Bitlis katıklı dolma: Yarma ve yoğurtla hazırlanan, Bitlis’e özgü bir dolma çeşidi.

Bitlis ciğer taplaması: Baharatlı ciğerin özel sosla hazırlanmasıyla yapılan yöresel bir lezzet.

ELAZIĞ

Zengin mutfak kültürüyle öne çıkan Elazığ, hem tahıl hem meyve ürünleriyle tanınıyor.

Elazığ boğazkere üzümü: Aromatik baskın lezzete sahip bir üzüm türü.

ERZİNCAN

Anadolu’nun süt ambarı olarak bilinen Erzincan, peynirleriyle ünlü.

Erzincan tulum peyniri: Mağaralarda olgunlaştırılan, dünyaca tanınan yöresel peynir.

Cimin üzümü: İnce kabuklu, aromatik ve sulu bir üzüm çeşidi.

Erzincan kesme kadayıfı: Şerbetli tatlılar arasında yer alan, ince tel kadayıftan yapılan bir lezzet.

ERZURUM

Kış aylarının sert geçtiği Erzurum’da, enerji veren doyurucu yemekler öne çıkıyor.

Erzurum su böreği: Kat kat açılan hamurla yapılan, yöresel bir börek.

Erzurum ayran aşı çorbası: Yoğurt, buğday karışımıyla yapılan hafif bir çorba.

Pekmezli baklava: Yörede şeker yerine üzüm pekmeziyle tatlandırılan bir tatlı.

Aşmalı yahni ve ayva kalyesi: Et ve meyvenin birleştiği, Osmanlı mutfağını hatırlatan yemekler.

HAKKARİ

Doğal bitkiler ve etin birleştiği sade ama besleyici bir mutfak geleneğine sahip.

Hakkari doleme

IĞDIR

Verimli ovasıyla tanınan Iğdır, hem meyve hem et yemeklerinde zengin bir çeşitliliğe sahip.

Iğdır kayısısı

Iğdır bozbaş yemeği: Nohut ve etle yapılan yöresel bir yemek.

Iğdır omaç aşı çorbası

Iğdır beyaz üzümü

KARS

Kars, Türkiye’nin peynir başkenti olarak anılıyor.

Kars kaşarı

Kars gravyer peyniri

Kars ketesi: Kış aylarında sıkça yapılan, unlu ve tereyağlı bir hamur işi.

MALATYA

Kayısının başkenti Malatya, meyveli tatlılarıyla ünlü.

Malatya kayısısı

Akçadağ pilavı: Etle hazırlanan yöresel bir pilav.

Akçadağ kömbesi: Un, tereyağı karışımıyla yapılan hamur işi.

MUŞ

Tahıl ürünleri ve süt ürünleriyle bilinen Muş, doğal aromalara sahip.

Muş eski kaşarı

TUNCELİ

Dağ bitkileriyle tanınan Tunceli, sade ama karakteristik bir mutfağa sahip.

Tunceli sarımsağı: Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle bölgeye özgü.

VAN

Van mutfağı, kahvaltı kültürüyle Türkiye genelinde tanınan bir marka haline geldi.

Van otlu peyniri: Yöre otlarıyla karıştırılarak yapılan eşsiz bir peynir türü.

Keledoş: Tahıl, et ve ot karışımıyla hazırlanan doyurucu bir yemek.

Kavut: Kavrulmuş tahıllardan yapılan geleneksel kahvaltılık.

Murtuğa: Tereyağı ve unla yapılan, bölge kahvaltılarının vazgeçilmezi.

Ayran aşı çorbası

Van pastası

Tandırda inci kefali: Van Gölü’nün endemik balığıyla yapılan özel bir yemek.