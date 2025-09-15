Huzurun adresi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 8 köy

Bu yerler sessizlikleriyle büyülüyor...

Türkiye’nin köyleri, hem doğası hem tarihi hem de kültürel dokusuyla her geçen gün daha fazla ilgi çekiyor.

Geleneksel mimarinin korunduğu, doğal güzelliklerin çevrelediği ve yerel yaşamın sürdüğü bu köyler, sadece bir gezi noktası değil; aynı zamanda huzurun, geçmişle bağ kurmanın ve yeni keşiflerin adresi.

Özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında bu köylerde dolaşmak, hem doğanın renklerini hissetmek hem de daha sakin bir tatil geçirmek isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor.

İşte görülmesi gereken o köyler...

1. YÖRÜK KÖYÜ

Safranbolu’nun hemen yakınında yer alan Yörük köyü, tarihi Safranbolu evleriyle benzer bir mimariye sahip.

Dar sokakları, otantik dokusu ve yöresel el işi ürünleriyle dikkat çekiyor.

2. GÖLYAZI KÖYÜ

Uluabat Gölü kıyısında kurulu Gölyazı, tarihi Rum evleri, göl manzarası ve suya uzanan iskeleleriyle büyüleyici bir atmosfere sahip.

Gün doğumu ve gün batımı saatlerinde gölde oluşan yansımalar, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

3. KALEKÖY

Demre ilçesine bağlı Kaleköy, Simena Antik Kenti’nin üzerine kurulmuş özel bir yerleşim.

Denizden tekneyle de ulaşılabilen köy, antik kalıntıları, kıyıdaki pansiyonları ve sakin deniziyle dikkat çekiyor.

Tarih ve deniz tatilini bir arada yaşamak isteyenler için cazip bir durak.

4. SELİMİYE

Ege kıyısında yer alan Selimiye, küçük koyları, ahşap evleri ve huzurlu deniz manzarasıyla öne çıkıyor.

Balık restoranları, yat limanı ve çeşitli deniz aktiviteleriyle sakin tatil arayanlar için farklı seçenekler sunuyor.

5. BİRGİ

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi, Osmanlı döneminden kalma taş evleri, tarihi konakları ve gölgelik çınar ağaçlarıyla zamana yolculuk yapma hissi veriyor.

Köyün sessiz atmosferi, tarihi dokusunu daha da ön plana çıkarıyor.

6. DOĞANBEY KÖYÜ

Taş mimarisiyle öne çıkan Doğanbey, doğallığını koruyan sakin köylerden biri.

Denize yakınlığı, köy yaşantısının sürmesi ve yöresel ürünleriyle dikkat çekiyor.

Yerel mutfağıyla da farklı tatlar denemek isteyenlere hitap ediyor.

7. KAYAKÖY

Fethiye’de bulunan Kayaköy, Rumlardan kalan ve zamanla boşalmış evleriyle biliniyor.

Restorasyon çalışmalarıyla yeniden yaşatılan köy, yürüyüş rotaları ve tarihi atmosferiyle farklı bir deneyim sunuyor.

Doğayla tarihi aynı anda yaşamak isteyenler için cazip bir adres.

8. ADATEPE

Kaz Dağları’nın eteklerinde bulunan Adatepe, taş evleri, dar sokakları ve tarihi atmosferiyle dikkat çekiyor.

Yüksek oksijen oranı ve sakin yapısı doğayla baş başa kalmak isteyenler için uygun bir ortam sağlıyor.