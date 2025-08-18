İstanbul'da bambaşka bir gece yürüyüşü deneyimi

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Turkcell Platinum Park’ın yanı başında kurulan Astra Lumina, ziyaretçilerini karanlık çöktüğünde başlayan 1,1 kilometrelik bir yürüyüşe davet ediyor.

Parkur boyunca ışık enstalasyonları, kozmik sesler ve yıldızların gökyüzünden inişi büyüleyici bir deneyim sunuyor.

Yaklaşık 45–60 dakika süren bu deneyim, katılımcıların temposuna göre 20 dakikada da tamamlanabiliyor.

Özellikle farklı sahnelerin tasarlandığı yürüyüşte fotoğraf ve video için ayrılan alanlar, deneyimin sosyal medya dostu bir tarafını öne çıkarıyor.

MASALSI BİR YÜRÜYÜŞ

Etkinliğin her alanı belirli bir tema üzerine kurulmuş.

“Astral Kemeri” bölümünde ziyaretçiler ışık huzmelerinin arasından geçiyor, “Kozmik Koro” sahnesinde düşen yıldızların sesleriyle çevreleniyor.

“Nebula Dalgalanmaları” ise renkli ışık dalgalarıyla bir renk cümbüşü sunuyor.

Ormanın doğal karanlığıyla birleşen bu kurgu, kimi zaman masalsı, kimi zaman da teatral bir atmosfer yaratıyor.

KONUM VE ULAŞIM

Toplu taşımayla parka erişmek mümkün ancak yüksek bir noktada bulunduğundan biraz bayır çıkabilirsiniz.

Bu sebeple özel araç ile gitmek daha makul.

Özel araçla gitmek isteyenler için ise bölgedeki otopark alanları bulunuyor.

BİLETLER VE SEANSLAR

Günlük seanslar 20.30’dan itibaren yarım saat aralıklarla 23.30’a kadar düzenleniyor.

Bilet fiyatları 900 TL’den başlıyor.

Her yaşa uygun.

0–3 yaş ücretsiz, 4–18 yaş arası için indirimli bilet seçenekleri mevcut.

Parkurun bebek arabası için elverişli olmadığı söyleniyor.

FARKLI BİR AKŞAM DENEYİMİ ARAYANLARA

Astra Lumina İstanbul, uluslararası bir konsepti şehre taşımasıyla dikkat çekiyor.

Doğa ile teknolojinin buluştuğu bu gece yürüyüşü, özellikle farklı bir akşam deneyimi arayanlara alternatif oluşturuyor.