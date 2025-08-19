İstanbul'un en iyi 3 doğa yürüyüşü rotası

Şehrin içinde şehirden kaçmak mümkün...

Şehir hayatının karmaşası, zaman zaman doğayla iç içe olma ihtiyacını artırıyor. İstanbul, metropol kimliğine rağmen geniş ormanları, tabiat parkları ve koruları sayesinde doğa yürüyüşü için ideal bölgeler barındırıyor.

Yürüyüş yapmak, hem fiziksel aktivite sağlıyor hem de zihinsel rahatlama sunuyor. Bu yazıda, İstanbul’da doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için en popüler ve doğal güzellikleri ön plana çıkan üç alanı tanıtıyoruz.

1. BELGRAD ORMANI - SARIYER

İstanbul’un en bilinen doğa yürüyüşü alanlarından biri olan Belgrad Ormanı, yaklaşık 5500 hektarlık geniş bir araziye yayılıyor.

Sarıyer ilçesinde konumlanan bu orman, şehre yakınlığı ve farklı zorluk seviyelerine sahip yürüyüş parkurlarıyla öne çıkıyor.

Kısa yürüyüşlerden uzun mesafeli rotalara kadar seçenekler sunan Belgrad Ormanı, her yaştan doğa sever için uygun bir alan sağlıyor.

2. POLONEZKÖY TABİAT PARKI - BEYKOZ

Beykoz ilçesinde yer alan Polonezköy Tabiat Parkı, 3000 hektarlık bir alan üzerinde konumlanıyor ve İstanbul’un ilk tabiat parkı olma özelliğini taşıyor.

Orman içi yürüyüş parkurları, doğa ile baş başa bir deneyim yaşamak isteyen ziyaretçiler için ideal. Polonezköy’de köy merkezinde bulunan kahvaltı mekanları ve mangal alanları, yürüyüş sonrasında dinlenmek ve keyifli zaman geçirmek için tercih ediliyor.

Park, hem doğa severler hem de fotoğraf ve doğa gözlemcileri için cazip bir alan sağlıyor.

3. YILDIZ KORUSU - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ilçesinde yer alan Yıldız Korusu, İstanbul’un en eski yeşil alanlarından biri.

Geniş yürüyüş yolları, göletler, tarihi köşkler ve orman içindeki ahşap köprüler, ziyaretçilere hem doğa hem de tarih deneyimi sunuyor.

Merkezi konumu sayesinde ulaşımı kolay olan Yıldız Korusu, yürüyüş ve dinlenme imkanı sunan alanlarıyla şehir merkezine yakın doğa deneyimi arayanlar için ideal bir rota oluşturuyor.