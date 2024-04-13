Kahramanmaraş'ta cam seyir terası, tatilcilerin ilgi odağı Onikişubat ilçesinde, baraj gölünün kıyısında yükselen 160 metre yüksekliğindeki sarp kayalıklarda bulunan Ali Kayası Cam Seyir Terası, ziyaretçilere muhteşem manzarayı seyretme imkanı sunuyor.

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AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bulutoğlu Mahallesi'nde yapılan cam terası, ziyaretçilere eşsiz bir manzara deneyimi sunuyor.

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu cam teras, özellikle 9 günlük Ramazan Bayramı tatili döneminde, kente gelen birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Kahramanmaraş'ta cam seyir terası, tatilcilerin ilgi odağı - FOTO GALERİ



"Akrabalarımız tavsiye etti, insanı ferahlatıyor"

Ankara'dan bayram tatili için Kahramanmaraş'a gelen Hülya Doruk, görmeyi istediği cam seyir terasını bayram dolayısıyla görme fırsatını yakaladığını söyledi.

Ailesiyle birlikte manzaranın tadını çıkarttığını ifade eden Doruk,

Bayram tatili için Kahramanmaraş'a geldik. Burada akrabalarımızı ziyaret ederek bayramlaştık. Akrabalarımız bize Ali Kayası Cam Seyir Teras'ı gidip görmemizi gerektiğini söylüyordu ve çok merak ettiğimiz için geldik. Burası gerçekten de çok güzel, baraj manzarası insanı ferahlatıyor. Çok beğendim iyi ki buraya gelmişiz. Kahramanmaraş doğasıyla çok güzel bir yer ve herkesin buraya gelip manzaranın tadını çıkartması gerekiyor.

diye konuştu.

"Burası gerçekten de görülmeye değer"

Ziyaretçilerden Erol Ağcaboğa da seyir terasın manzarasına hayran kaldığını belirterek,

Ulaşım biraz sıkıntılı olsa da burası gerçekten de görülmeye değer. Eşim ve çocuklarımla geldik bayram tatilinin keyfini burada çıkartıyoruz. Lokantasıyla, oturma alanlarıyla çok güzel bir yer olmuş.

dedi.

"Manzarayı gördüğümüz zaman geldiğimize değdiğini anlıyoruz"

Kahramanmaraşlı olmasına rağmen ilk defa Ali Kayası Cam Seyir Teras'a geldiğini söyleyen Mustafa Baltacı,

Manzaraya hayran kaldım ve çok eğlenceli. Terasa geldiğim için çok mutlu oldum. Manzarayı gördüğümüz zaman geldiğimize değdiğini anlıyoruz. Kahramanmaraş’ta böyle bir seyir yerinin olduğunu bilmiyordum. Çok güzel bir yer yapılmış ve bundan sonraki yıllarda buranın daha da ünleneceğine inanıyorum.

ifadelerine yer verdi.

"Yeşil, bulut ve baraj manzarası çok güzel"

Bayram tatili dolayısıyla ailesiyle Ankara’dan geldiğini belirten Tuğbanur Gökşen, akraba ziyaretlerinin ardından kentin doğa güzelliklerini gezdiklerini anlatarak şunları söyledi:

