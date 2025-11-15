Kahramanmaraş’ta doğal güzellik: Yeşilgöz mesire alanı

Kahramanmaraş şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Tekir Mahallesi’nde yer alan Yeşilgöz Mesire Alanı, ziyaretçilerine eşsiz doğa manzaraları sunuyor.

RENKLERİYLE BÜYÜLÜYOR

Suyunun rengi bazen mavi, bazen turkuaz olarak değişen Yeşilgöz Gölü, temiz havası ve doğal güzelliğiyle yıl boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ GÖZDESİ

Türkiye’nin gizemli obruklarından biri olan Yeşilgöz Gölü, kartpostallık görüntüleriyle fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Sonbahar manzarası eşliğinde gölü fotoğraflamak isteyen fotoğraf severler, özellikle hafta sonları bölgeyi ziyaret ediyor.