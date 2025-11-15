Kapadokya’da ilk kar heyecanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nevşehir ve çevresinde sabaha karşı etkili olan kar yağışı, Kapadokya’nın peribacaları ve doğal oluşumlarını kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı. Yerli ve yabancı turistler, karla kaplanan vadilerde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekerek manzaranın tadını çıkardı. Sonbaharın sararan yaprakları ile karın beyazlığı bir araya gelince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

"DOĞA ÜSTÜ BİR MANZARA ORTAYA ÇIKTI"

Turist rehberi Sefa Yüksel, Kapadokya’da bir gün önce sonbahar renklerinin hâkim olduğunu ancak kar yağışıyla bölgenin bambaşka bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Yüksel, karın turist kafilesi için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, “Kapadokya yazın ayrı, kar altında ayrı güzel. Bugün adeta doğaüstü bir manzara oluştu. Herkesi Kapadokya’ya davet ediyoruz.” dedi.

TURİSTLER MANZARAYA HAYRAN KALDI

Bölgeyi gezen Kosovalı turist Erian Ally ise sabah otelden çıktıklarında karla karşılaşmanın kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Kapadokya’ya ilk kez geldiğini söyleyen Ally, “Biraz soğuk ama manzara çok etkileyici. Farklı mevsimlerde de burayı görmek isterim.” ifadelerini kullandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iki gündür iptal edildi. Meteorolojik verilere göre kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.