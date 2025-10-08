Kapadokya’dan Kaz Dağları’na: Sonbaharda Türkiye’nin en büyüleyici köşeleri

Sonbaharın soğuk günleri de Türkiye’de seyahat etmek için en keyifli zamanlar arasında yer alıyor.

Sıcak yaz günleri geride kalırken doğa, altın ve kızıl tonlara bürünüyor. Bu dönemde hem sakinlik arayanlar hem de fotoğraf tutkunları için ülkenin birçok noktası ideal hale geliyor.

İşte sonbaharda gezi planlarken rota olarak belirleyebileceğiniz konumlar...

1. KAPADOKYA

Kapadokya; peri bacaları, yer altı şehirleri ve sıcak hava balonlarıyla her mevsim ilgi çekiyor.

Sonbaharda gündüzleri serin, sabahları sisli manzaralar bölgeye ayrı bir atmosfer katıyor.

Ihlara Vadisi ve Göreme çevresinde yürüyüş yapmak, gün doğumunda balon turuna katılmak sonbaharın en keyifli aktiviteleri arasında yer alıyor.

2. YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

Yedigöller, adını aldığı yedi gölü ve çevresini saran orman dokusuyla sonbaharda renk şölenine dönüşüyor.

Ağaçların sarı, kırmızı ve turuncu tonları suya yansırken, ziyaretçiler yürüyüş parkurlarında fotoğraf molaları veriyor.

Kamp yapmak, doğayla baş başa kalmak ve sessizliği hissetmek için yılın en uygun zamanı sonbahar oluyor.

3. ABANT GÖLÜ

Bolu’nun bir diğer doğal güzelliği olan Abant Gölü, krater yapısı ve çevresindeki ormanlarla dikkat çekiyor.

Sonbaharda gölün etrafında yürüyüş yapmak, göl kenarında kahvaltı yapmak ziyaretçilerin en çok tercih ettiği seçenekler arasında yer alıyor.

4. KAZ DAĞLARI

Kaz Dağları, oksijen oranı yüksek havası ve zengin bitki örtüsüyle sonbaharda yürüyüş tutkunlarını cezbediyor.

Bölge köylerinde geleneksel zeytinyağı üretimi başlarken, doğa yollarında sararmış yaprakların oluşturduğu manzaralar görülmeye değer hale geliyor.

5. BOZCAADA

Bozcaada, Ege’nin sakinliğini arayanlar için sonbaharda ideal bir rota oluyor.

Yaz kalabalığı azalırken, ada üzüm bağlarıyla renkleniyor. Sahil yürüyüşleriyle de bu dönemde daha huzurlu bir hal alıyor.

6. MARDİN

Tarihi taş evleri ve dar sokaklarıyla tanınan Mardin, sonbaharda gezginler için daha serin ve keyifli bir rota haline geliyor.

Gün batımında taş mimarinin üzerine düşen kızıllık şehre büyüleyici bir atmosfer katıyor.

7. ÇAMLIHEMŞİN

Karadeniz’in yemyeşil doğası sonbaharda altın tonlara dönüşüyor.

Çamlıhemşin yaylaları, bulut denizleriyle ünlü manzaralar sunarken, bölgedeki ahşap konaklar ve çay bahçeleri fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

8. AMASRA

Amasra, hem deniz hem tarih severlerin uğrak noktası oluyor.

Sonbaharda daha sessiz hale gelen ilçe, yürüyüş yapmak, kale surlarını gezmek ve sahilde balık yemek için ideal.

9. SAFRANBOLU

Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini barındıran Safranbolu, tarihi evleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Sonbaharda taş sokaklarda yürürken safran kokusu duyuluyor.

Ziyaretçiler geleneksel kahvelerde mola verip yöresel lezzetleri deneyebiliyor.

10. CUMALIKIZIK

Osmanlı köy kültürünü koruyan Cumalıkızık, taş evleri ve ahşap detaylarıyla öne çıkıyor.

Sonbaharda köyün dar sokaklarında yapılan yürüyüşler, el yapımı ürünlerin satıldığı tezgahlar ve geleneksel kahvaltılarla birleşiyor.

11. AĞVA

İstanbul’a yakınlığıyla bilinen Ağva, sonbaharda doğaya kaçmak isteyenler için huzurlu bir durak haline geliyor.

Göksu ve Yeşilçay dereleri boyunca tekne turu yapmak, orman içinde yürüyüşe çıkmak ve nehir kenarında konaklamak sonbaharın tadını çıkarmanın yollarından biri oluyor.

12. CUNDA ADASI

Cunda Adası; taş sokakları, rüzgar değirmenleri ve deniz manzarasıyla öne çıkıyor.

Sonbaharda ada sokakları sessizleşirken, tarihi evler arasında gezmek ve balık restoranlarında oturmak benzersiz bir atmosfer oluşturuyor.

13. AKYAKA

Akyaka, sonbaharda doğa yürüyüşleri ve Azmak Nehri çevresindeki sakin atmosferiyle tercih ediliyor.

Kalabalıktan uzak bir sahil deneyimi isteyenler için bu dönemde deniz kenarı yürüyüşleri ve kano gezileri ideal oluyor.

14. ŞAVŞAT

Doğu Karadeniz’in yükseklerinde yer alan Şavşat, sonbaharda ormanların altın tonlara bürünmesiyle masalsı bir görüntü sunuyor.

Karagöl çevresinde yapılan yürüyüşler, sisli dağ manzaraları ve ahşap evler bölgeyi fotoğraf tutkunları için cazip hale getiriyor.