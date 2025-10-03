Kilolu olmayanların evlenemediği ülke: Moritanya

Gelenek, sağlık ve insan hakları açısından yoğun eleştiri alıyor...

Moritanya’da bazı bölgelerde kız çocuklarının evlilik şansını artırmak için zorla ya da baskıyla aşırı beslenmeye zorlandığı “leblouh” geleneği uygulanmaya devam ediyor.

Aileler, kız çocuklarını evlilik için daha cazip hale getirmek amacıyla küçük yaşlardan itibaren aşırı beslenmeye yönlendiriyor.

BOLLUK VE TOPLUMSAL PRESTİJLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Bu gelenek, tarihsel olarak büyük vücut ölçüsünün sağlık, bolluk ve toplumsal prestij ile ilişkilendirilmesinden kaynaklanıyor.

Ancak günümüzde bu uygulamanın toplum içindeki yeri ve algısı farklılık gösteriyor; bazı bölgelerde devam ederken birçok kesimde de gerileme eğilimi sergiliyor.

LEBLOUH'UN UYGULANMA BİÇİMLERİ

Leblouh, özellikle kırsal ve gelenekçi bölgelerde daha sık rastlanan bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Genç kızlar beş-altı yaşından itibaren yoğun süt, tahıl, yağlı yiyeceklerle beslenmeye zorlanıyor.

Bazı aileler çocuklarının kilo almasını sağlamak için 6 yaşlarından itibaren onları katı kurallar koyuyor ve günlük alınan besin miktarı aşırı boyutlara ulaşabiliyor.

STATÜNÜN GÖSTERGESİ

Gelenek, kökenlerini Sahra kültüründen alıyor.

Tarihsel olarak büyük beden; zenginliğin, yiyecek bolluğunun ve toplumsal statünün göstergesi olarak görülüyor.

DAHA İYİ BİR EVLİLİK İÇİN YAPILIYOR

Aileler, kızlarının evlilikte daha avantajlı konuma gelmesi için bu yönteme başvuruyor.

Özellikle kırsal bölgelerde, ekonomik şartların kısıtlı olması ve erken evliliklerin sürmesi leblouh geleneğinin devam etmesine neden oluyor.

AŞIRI YEME YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Leblouh’un çocuklar üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğu biliniyor. Yemek yemek istemeyenlere acı verici çeşitli yöntemler uygulanıyor.

Çeşitli yöntemler arasında, herhangi bir uzvun iki çubuk arasına sıkıştırılması da yer alıyor.

Aşırı yeme, küçük yaşta bedensel zorlanmalara yol açabiliyor ve yaşam kalitesini düşürüyor. Bunun yanında psikolojik baskı da çocukların hayatında derin izler bırakıyor.