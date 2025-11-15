Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ziyaretçilerini bekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun’un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında, Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü noktada yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektarlık alanıyla Türkiye’nin en büyük sulak alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

365 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Sulak alanı 12 bin hektar olan delta, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye’nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturuyor. 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Kızılırmak Deltası, özellikle ender ve nesli tehlike altında kuş türlerini koruması ve göç sırasında Karadeniz’i doğrudan geçen kuşlar açısından büyük önem taşıyor.

Delta alanının 5 bin 174 hektarlık kısmı, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında yaban hayatı geliştirme alanı olarak koruma altında bulunuyor. Araç girişine 7 yıl önce kapatılan deltada irili ufaklı 20 gölet, büyük bataklıklar ve sazlık alanlar yer alıyor.

DOĞA TUTKUNLARI VE FOTOĞRAFÇILAR İÇİN CENNET

Yılkı atları, mandalar ve endemik bitki türleriyle dikkat çeken delta, her yıl binlerce doğa tutkunu ve kuş fotoğrafçısını ağırlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, ziyaretçilerin deltayı rahatça gezebilmesi için üstü açık gezi otobüsleri, akülü araçlar ve bisikletler tahsis ettiklerini söyledi. Yılmaz, isteyenlerin alanı yaya olarak da keşfedebildiğini belirtti.

ZİYARETÇİ SAYISI 220 BİNİ AŞTI

2024 yılı başından bu yana deltayı 220 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Yılmaz, “Çevre illerden ve ilçelerden gelen misafirlerimiz çayırları, yabani atları ve kuş türlerini rehber eşliğinde gözlemleyebiliyor. Alan turumuz ortalama 1,5 saat sürüyor.” dedi.

İZYARETÇİLER MEMNUN

Trabzon’dan gelen Onur Ömeroğlu, deltayı “Her taraf yeşillik, çeşitli kuş türleri ve hayvanlar var. Görülmesi gereken bir yer.” sözleriyle övdü.

Ordu’dan gelen İlayda Öztürk ise “Kuş Cenneti’ni sosyal medyadan gördük ve çok beğenerek geldik. Gelip görülmesi gereken bir yer.” diye konuştu.