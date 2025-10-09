Lezzetleri parmak ısırtır: Türkiye'nin en kaliteli pirinçleri ve yetiştikleri iller

Türkiye tarım ürünlerinin lezzetiyle dikkat çekiyor...

Pirinç, Türk mutfağında önemli bir yere sahip. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetiştirilen pirinç çeşitleri, hem lezzet hem tane bütünlüğü hem de pişirme karakteri açısından birbirinden ayrılıyor.

Pilavlık, dolmalık ya da farklı tariflerde kullanılacak pirincin doğru seçimi, hem yemeğin tadını artırıyor hem de sofrada istenen dokuyu sağlıyor.

Ülkemizde özellikle Trakya, Marmara ve Karadeniz bölgeleri verimli pirinç üretim alanları sunuyor ve her alanın kendine özgü pirinç karakteri bulunuyor.

İşte Türkiye’nin öne çıkan pirinç çeşitleri ve yetiştikleri iller...

1. İPSALA PİRİNCİ - İPSALA/ EDİRNE

İpsala bölgesi, Edirne’nin önde gelen pirinç üretim yerlerinden biri.

İpsala pirinci tane bütünlüğü, parlaklığı ve pilavlık karakteriyle tercih ediliyor.

2. BALDO - GÖNEN/ BALIKESİR

Balıkesir’in Gönen çevresi ve yakın Marmara kıyıları, Baldo pirinci başta olmak üzere pilavlık çeşitlerin üretildiği bölgeler arasında yer alıyor.

Bu pirinçler, tane tane pişmesiyle sofralarda öne çıkıyor.

3. BAFRA PİRİNCİ - BAFRA/ SAMSUN

Karadeniz kıyısındaki Bafra Ovası, uzun yıllardır kaliteli pirinç üretimiyle tanınıyor.

Bafra pirinci özellikle pilavlık olarak tercih ediliyor ve bölgesel yemeklerde önemli rol oynuyor.

4. OSMANCIK PİRİNCİ - OSMANCIK/ ÇORUM

Osmancık ilçesinden gelen yerli çeşit, tane ayırma özelliği ve pişme karakteriyle ülke genelinde pilavlık olarak kullanılıyor.

Osmancık pirinci, özellikle tereyağlı ve baharatlı pilavlarda güzel sonuç veriyor.

5. ÇANAKKALE PİRİNCİ - ÇANAKKALE

Çanakkale çevresi, Marmara hattında pirinç üretiminin yapıldığı iller arasında yer alıyor.

Bölgesel üretim, özellikle pilavlık pirinç ihtiyacını karşılıyor ve sofralara kaliteli ürün sunuyor.

6. MANYAS/ BANDIRMA PİRİNCİ - BALIKESİR

Balıkesir’in Manyas ve Bandırma çevresi, pilavlık pirinç üretiminde ön plana çıkıyor.

Bu pirinç yemeklerde en sık kullanılan pirinçler arasında yer alıyor.