Manzarasına da lezzetlerine de doyum olmaz: Ardahan

Soğuğu, yemekleri ve manzaralarıyla mutlaka görülmesi gereken bir şehir...

Ardahan, Kuzeydoğu Anadolu’nun sert karasal iklimini tüm şiddetiyle yaşayan iller arasında yer alıyor.

Yüksek rakım, kış aylarında sıcaklıkların ciddi şekilde düşmesine ve göllerin donmasına yol açıyor.

Ancak bu sert doğa koşulları, Ardahan’ı benzersiz doğal ve tarihi zenginliklerle buluşturuyor.

YILIN DÖRT MEVSİMİNDE FARKLI DENEYİMLER SUNUYOR

Bölge; donmuş gölleri, yaylaları, ormanlık alanları ve tarihi kalıntılarıyla yılın dört mevsiminde farklı deneyimler sunuyor.

Bunun yanında yöresel mutfak, kaz yemeklerinden kete çeşitlerine, hıngel ve yöresel çorbalardan tatlılara kadar pek çok özgün lezzetle ziyaretçileri karşılıyor.

İşte mutlaka görülmesi gereken yerler...

ÇILDIR GÖLÜ

Doğu Anadolu’nun en büyük tatlı su göllerinden biri olan Çıldır, kış aylarında tamamen donuyor.

Göl üzerinde kızakla yapılan geziler, balıkçı köylerinin ve doğal kıyıların panoramik görüntüsü ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Yaz aylarında göl çevresi yürüyüş ve kamp aktiviteleri için ideal oluyor.

ARDAHAN KALESİ

Kent merkezinde yükselen Ardahan Kalesi, Orta Çağ’dan kalan en belirgin yapılar arasında bulunuyor.

Kaleden, çevredeki vadiler ve Kura Nehri’nin uzanan manzarası izleniyor.

Tarihi yapılar Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini kapsayan katmanlarıyla dikkat çekiyor.

POSOF VE TÜRKGÖZÜ

Posof, Gürcistan sınırına yakınlığı ve yüksek platolarıyla tanınıyor.

Sınır köyleri, el değmemiş doğa ve yöresel köy yaşamını gözlemlemek isteyenler için ideal bir rota oluşturuyor.

Bölgede eski taş yerleşimler ve tarihi kalıntılar da bulunuyor.

HANAK VE GÖLE

İlçe merkezlerine yakın pek çok tarihi kale, eski mezarlık ve doğal korunak yer alıyor.

Altaş Kalesi ve Şeytan Kalesi gibi yapılar, bölgenin eskiçağ tarihine ışık tutuyor.

KURA NEHRİ VADİSİ

Kura Nehri etrafındaki vadiler, özellikle yaz sonu ve sonbaharda çiçeklenme ve otlaklarla fotoğraf ve doğa yürüyüşü için ilgi çekiyor.

Yaylalar, yaz aylarında hayvancılığı ve göçer yaşamı gözlemlemek için fırsat sunuyor.

Mutlaka tadılması gereken yemekler ve tatlılar

KAZ YEMEKLERİ

Bölgenin en meşhur lezzeti kaz etinden yapılan yemekler oluyor.

Özellikle kaz etli içli pilav ve tandırda kızarmış kaz, kış aylarında sofraların baş tacı oluyor.

Kaz eti, önce haşlanıyor ardından fırın veya tandırda pişiriliyor; yanında bulgur pilavı sunuluyor.

KETE / KETESİ / FESELLİ

Ardahan ve Posof’ta hazırlanan kete çeşitleri, kat kat veya tereyağlı içli türleriyle kahvaltı ve çay saatleri için klasik tatlar arasında yer alıyor.

Posof ketesi ise özgün bir yerel lezzet olarak öne çıkıyor.

HINGEL

Patatesle hazırlanan ve sarımsaklı yoğurtla servis edilen geniş mantı türü olan hıngel, doyurucu ve yöresel bir tat sunuyor.

BİŞİ VE HAŞIL

Bişi, pişi benzeri bir kahvaltılık olarak sık tüketiliyor; haşıl gibi buğday veya bulgur tabanlı çorbalar soğuk günlerde tercih ediliyor.

Ayranaşı ve benzeri yöresel çorbalar, kış aylarında vücut ısısını koruyor.

YARPUZLU KÖFTE VE ARDAHAN KÖFTESİ

Yarpuzlu köfte, Ardahan’a özgü köfte çeşitleri, yöresel et ve bulgur karışımıyla hazırlanıyor; çoğu zaman nohut ile destekleniyor.

GÖLE KAŞARI VE YÖRESEL PEYNİRLER

Göle bölgesinin kaşar peyniri, doğal otlarla beslenen hayvan sütlerinden üretiliyor.

Peynir ve tereyağı ürünleri Ardahan sofralarında sıkça yer alıyor.