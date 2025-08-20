Masal diyarından çıkmış gibi: Dünyanın en sıra dışı 12 festivali

Festivallerde kültürel çeşitlilik ve insan yaratıcılığı ortaya çıkıyor...

Her kültür, tarih ve ritüelini festivaller aracılığıyla kutluyor. Bazı festivaller ise geleneksel kutlamaların sınırlarını aşarak alışılmışın çok ötesine geçiyor.

Bu etkinlikler, coğrafyalarındaki kültürel çeşitliliği ve insan doğasının yaratıcı yönünü ortaya koyuyor.

1. LAS BOLAS DE FUEGO - EL SALVADOR

Nejapa kasabasında her 31 Ağustos’ta düzenlenen festivalde, iki takım yüzlerini iskelet gibi boyayıp mazotla hazırlanan ateş toplarını karşı takım üzerine fırlatıyor.

DOĞAL BİR FELAKETİN ANISINA BAŞLADI

Doğal bir felaketin anısına başlayan bu etkinlik, bir yüzyılı aşkın süredir sürüyor ve katılımcılara hem adrenalin hem kültürel deneyim sunuyor.

2. CHEUNG CHAU BUN FESTİVAL - HONG KONG

Nisan-Mayıs döneminde kutlanan festival, dev bambu kulelere tırmanarak küçük çörekleri kapmaya çalışan katılımcıları bir araya getiriyor.

ADRENALİN DOLU OYUNLAR RENKLİ SAHNELER OLUŞTURUYOR

Festival, hem geleneksel inanışları hem de adrenalin dolu yarışları bir araya getiriyor.

3. UNDERWATER MUSİC FESTİVAL - ABD

Florida Keys’te düzenlenen festivalde dalgıçlar ve şnorkelle katılanlar, su altındaki hoparlörlerden yayılan müzikle eşsiz bir konser deneyimi yaşıyor.

SU ALTINDA UNUTULMAZ DAKİKALAR

Etkinlik, aynı zamanda mercan koruma ve bilinçli dalış mesajını öne çıkarıyor.

4. MONKEY BUFFET FESTİVAL - TAYLAND

Lopburi kentinde düzenlenen bu festivalde, binlerce makak maymunu için meyve, tatlı ve sebzelerle dolu dev masa hazırlanıyor.

ŞEHRİN KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYOR

Hem turistlerin ilgisini çekiyor hem de şehrin kültürel ve mistik mirasını yansıtıyor.

5. SURVA FESTİVAL - BULGARİSTAN

Her Ocak ayında gerçekleştirilen festival, maske takıp gürültülü çanlarla kötü ruhları def etmeyi amaçlayan kukeri ritüellerini içeriyor.

GELENEKSEL FOLKLORUN CANLI ÖRNEĞİ

UNESCO tarafından kültürel miras olarak tanınmış bu etkinlik, geleneksel folklorun canlı bir örneğini sunuyor.

6. WİFE CARRYİNG CHAMPİONSHİP - FİNLANDİYA

Sonkajarvi’de düzenlenen yarışta erkek katılımcılar eşlerini omuzlarında taşıyarak engelli parkuru tamamlamaya çalışıyor.

1992'DEN BU YANA YAPILIYOR

1992’den bu yana süregelen etkinlik, hem eğlenceli hem sıra dışı bir gelenek olarak öne çıkıyor.

7. BABY JUMPİNG FESTİVAL - İSPANYA

Castrillo de Murcia köyünde yapılan festivalde, "şeytan" kostümü giymiş kişiler bebeklerin üzerinden atlayarak onları kötülüklerden arındırıyor.

YEREL HALK İÇİN ÖNEMLİ BİR KÜLTÜREL DENEYİM

Festival, Hristiyan ve pagan kökenli bir ritüeli birleştiriyor ve yerel halk için önemli bir kültürel deneyim sunuyor.

8. DAY OF THE GEESE - İSPANYA

Basque bölgesinde Lekeitio’da yapılan festivalde katılımcılar, yağlanmış kazın kafasını koparmaya çalışıyor.

SIRA DIŞI BİR GELENEK

Bu dramatik yarış, yüzyıllardır bölge halkı arasında süregelen sıra dışı bir gelenek olarak devam ediyor.

9. BOOM FESTİVAL - PORTEKİZ

İki yılda bir düzenlenen bu dönüşüm festivali, psikedelik müzik, doğa teması, sanat ve sürdürülebilirlik ilkelerini bir araya getiriyor.

KATILIMCILAR DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELİYOR

Dünya çapından katılımcılar, festivalde kültürel ve yaratıcı deneyim yaşıyor.

10. HOKKAİ HESO MATSURİ - JAPONYA

Hokkaido’nun Furano kentinde, katılımcılar bedenlerine göbek deliğini ağız gibi boyayarak dans ediyor.

SIRA DIŞI BİR ORTAM OLUŞUYOR

Festival, sıradışı ve eğlenceli bir kutlama deneyimi sunuyor.

11. LAZARİM CARNAVAL - PORTEKİZ

Kelt esintili dev tahta maskelerle gerçekleştirilen festivalde, “caretos” olarak adlandırılan figürler oluyor.

FİGÜRLER SOKAKLARDA DANS EDİYOR

Bu figürler geleneksel kıyafetler içinde sokaklarda dans ediyor ve yerel şarkılar söylüyor.

12. UP - HELLY AA - İSKOÇYA

Lerwick’te düzenlenen Viking kültürü festivalinde, Ocak - Mart aylarında meşale yürüyüşü ve ateş gösterileriyle kutlama yapılıyor.

VİKİNG RUHU YAŞATILIYOR

Etkinlik, İskoçya’nın geleneksel mirasını ve Viking ruhunu yaşatıyor.