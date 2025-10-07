Mühendislik harikaları: Türkiye'nin en uzun köprüleri

Türkiye’nin en uzun köprüleri, kilometrelerle uzanan yapılarıyla öne çıkıyor…

Köprüler, sadece iki noktayı birbirine bağlamakla kalmıyor; mühendislik harikası olarak ulaşımın ve lojistiğin önemli parçalarını oluşturuyor.

Türkiye’de hem tarihi hem de modern köprüler arasında uzunluk açısından öne çıkan yapılar, kilometreleri aşan uzunluklarıyla hem yerel hem ulusal ulaşım için önem taşıyor.

İşte Türkiye’nin en uzun köprüleri...

1. 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

2. OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

3. YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

4. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

5. FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

6. UZUNKÖPRÜ