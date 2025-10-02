Paris'ten yola çıkan Orient Express, İstanbul'da

Agatha Christie’nin ünlü romanı “Doğu Ekspresi’nde Cinayet” ile edebiyata da konu olan efsanevi tren, bu yıl da Paris’ten yola çıkarak İstanbul’a ulaştı. Paris’ten başlayan nostaljik yolculuk; Budapeşte, Sinaia, Bükreş ve Varna üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı.

3 EKİM'DE KAPIKULE'DEN ÇIKACAK

Sabah saatlerinde İstanbul’a ulaşan Venice Simplon Orient Express, 3 Ekim’de saat 14.05’te Bakırköy’den hareket edecek. Tren, aynı gün saat 23.30’da Kapıkule’den çıkış yaparak yeniden Paris’e dönecek. Toplam 16 vagondan oluşan tren, sunduğu nostaljik atmosferle seyahat tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.

"NEFES KESEN BİR YOLCULUK"

Trende seyahat eden yolculardan Helen Carter, yolculuğun unutulmaz olduğunu belirterek, personelin ilgisinden övgüyle bahsetti:

Size harika bir şekilde bakıyorlar. Tren çok güzel ve yolculuk harikaydı. Daha önce kısa bir yolculuk yapmıştık ama bu kez Paris’ten İstanbul’a ikonik bir seyahat gerçekleştirmek istedik. Nefes kesici bir yolculuktu.

Carter, yolculuğa İngiltere’nin Galler bölgesinden başladıklarını, toplam dokuz ülke gezdiklerini ifade ederek, “Bazen uyanınca hangi ülkede olduğunu unutuyorsun. Bu yüzden sık sık kendimize hangi gündeyiz, hangi ülkedeyiz diye hatırlatmak zorunda kaldık. Harika bir deneyimdi.” diye konuştu.

"HAYATTA BİR KEZ YAŞANMALI"

Yolculardan Philip Carter ise Orient Express deneyiminin hayat boyu unutulmayacak bir tecrübe olduğunu vurguladı:

"Çok sayıda farklı seyahat düzenleniyor ama biz Paris-İstanbul seferini özellikle seçtik. Tren muhteşem ama asıl farkı yaratan personelin ilgisi. Onlar olmasa deneyim yarım kalırdı."

"İSTANBUL'U KEŞFETMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

İstanbul’da birkaç gün kalacaklarını söyleyen Carter çifti, kenti gezmek için heyecanlı olduklarını dile getirdi: "İstanbul’un nasıl bir yer olduğunu görmek, keşfetmek ve belki tekrar gelmek istiyoruz."