Popüler rotaları unutun: Sonbaharda gitmeniz gereken 7 rota

Sonbahar, az bilinen güzellikleri keşfetmek için en doğru zaman...

Yazla vedalaşılan, serin günler doğanın en büyüleyici dönüşümlerine sahne oluyor.

Ağaç yapraklarının yeşilden sarıya, kırmızıdan kahverengiye uzanan renkleri, serinleyen hava ve sakinleşen rotalar, seyahatseverler için eşsiz bir fırsat yaratıyor.

Türkiye’de çoğu kişi Kapadokya, Safranbolu ya da Mardin gibi popüler destinasyonları tercih ederken, aslında keşfedilmeyi bekleyen birçok sessiz ve huzurlu güzergah da bulunuyor.

TÜRKİYE'DE SONBAHARDA KEŞFEDİLMESİ GEREKEN 7 ROTA

1. İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI

Karadeniz kıyısında yer alan İğneada Longoz Ormanları, Türkiye’deki en büyük subasar orman ekosistemlerinden biri olarak sonbaharda renk cümbüşüne bürünüyor.

Yürüyüş parkurları, göl kıyıları ve kuş gözlem noktalarıyla doğaseverler için eşsiz bir ortam sunuyor.

Sessizlik, sisli sabahlar ve doğanın kendine özgü kokusu ziyaretçilere huzur veriyor.

2. KÜRE DAĞLARI

Zengin bitki örtüsü ve derin vadileriyle Küre Dağları, sonbaharda renk geçişlerini en etkileyici şekilde sergileyen bölgelerden biri oluyor.

Sessiz köyleri, yayla yolları ve bakir doğasıyla fotoğraf tutkunları için bulunmaz bir rota.

3. AMLAKİT YAYLASI

Rize’nin gizli kalmış yaylalarından Amlakit, yüksek rakımı ve sisli havasıyla sonbaharda büyüleyici bir atmosfere bürünüyor.

Çam ve ladin ağaçları arasında yapılan yürüyüşler, yöresel yemeklerle birleşince unutulmaz bir deneyim yaratıyor.

4. ÇUBUK KARAGÖL TABİAT PARKI

Ankara’ya sadece 68 kilometre mesafede yer alan Karagöl, şehirden kısa süreli bir kaçış için ideal.

Gölet çevresindeki sararan yapraklar, özellikle fotoğraf severler için görsel şölen sunuyor.

Hafta içi gidildiğinde sessizliğiyle öne çıkıyor.

5. GÖKOVA KÖRFEZİ

Ege kıyıları yazın yoğun ilgi görse de sonbaharda sakinleşiyor.

Sessiz koyları, gün batımı manzaraları ve balık restoranlarıyla tatil kalabalığından uzak, huzurlu bir atmosfer yaratıyor.

Deniz soğumaya başlasa da kıyı yürüyüşleri keyif veriyor.

6. YERKÖPRÜ ŞELALESİ

Göksu Nehri’nin üzerinde yer alan Yerköprü Şelalesi, sonbahar yağmurlarıyla birlikte daha da görkemli akıyor.

Şelale çevresinde oluşan yeşil ve kahverengi tonlar ziyaretçilere fotoğraf ve doğa yürüyüşü için benzersiz bir atmosfer sunuyor.

7. SAMANDERE ŞELALESİ

Türkiye’nin tescillenmiş ilk tabiat anıtı olan Samandere Şelalesi, sonbaharda dökülen yaprakların arasında farklı bir güzelliğe kavuşuyor.

Kamp yapmak, yürüyüş parkurlarında vakit geçirmek ve sessizliği hissetmek için ideal bir nokta.