Popülerlikten uzak, huzur dolu koylar: Ege'nin gizli cennetleri

Türkiye'nin masalsı gizli cennetleri büyülüyor...

Türkiye’nin Ege kıyıları, uzun sahilleri ve turkuaz deniziyle ünlüdür. Ancak çoğu kişi Bodrum, Çeşme, Kuşadası veya Marmaris gibi bilinen merkezlerde tatil yaparken, kıyı şeridinin saklı güzelliklerini gözden kaçırıyor.

Bu gizli koylar, modern tesislerin sunduğu konforu arayanlar için değil; doğa, huzur ve keşif duygusunu ön planda tutanlar için idealdir.

Ortak özellikleri; el değmemiş sahil şeridi, çoğunlukla çakıl veya kum-çakıl karışımı plajlar, berrak deniz ve sınırlı altyapıdır. İşte Ege’nin farklı köşelerinden, henüz geniş kitlelerce keşfedilmemiş beş özel koy…

1) PALAMUTBÜKÜ - DATÇA

Datça Yarımadası’nın sakin tarafında yer alan Palamutbükü, berrak ve dalgasız deniziyle tanınır. Çevresi yeşil bitki örtüsüyle kaplıdır ve sezon dışında oldukça huzurludur.

2) DELİKLİ KOY - KARABURUN

Karaburun Yarımadası’nın en bilinen doğal duraklarından biri olan Delikli Koy, hem berrak denizi hem de kıyı formasyonlarıyla dikkat çeker.

Rüzgâra kapalı yapısı, kısa yüzme molaları için idealdir.

3) KIZILBÜK / KUMLUBÜK - BOZBURUN YARIMADASI

Bozburun Yarımadası’ndaki Kızılbük ve Kumlubük koyları, sakin denizi ve doğallığıyla öne çıkar. Yat ve guletlerin uğrak noktası olsa da karadan ziyaret edenler azdır.

4) AKVARYUM KOYU - BODRUM VE ÇEŞME ÇEVRESİ

"Akvaryum" adı, Türkiye kıyılarında berraklığıyla ünlü küçük koylar için kullanılır. Bodrum ve Çeşme çevresinde bu isimle anılan birkaç koy bulunur. Deniz canlılarını gözlemlemek için son derece uygundur.

5) KUŞADASI VE DOĞANBEY HATTI - AYDIN

Kuşadası’nın turistik merkezlerinden uzak, küçük ve korunmuş koylar, özellikle Doğanbey hattında bulunur. Sessizlik arayanlar için iyi bir alternatiftir.