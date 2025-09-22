Sakız çiğnemekten çamaşır asmaya: Dünyanın en tuhaf yasaklarının uygulandığı ülkeler

Bazı ülkeler, çeşitli nedenlerle birbirinden farklı ve bazen şaşırtıcı yasaklar uyguluyor...

Her ülke, tarihi ve toplumsal değerleri doğrultusunda kendi yasalarını ve kurallarını oluşturuyor.

Bazıları sağlık ve kamu düzenini korumayı hedeflerken, bazıları ise geleneksel ve kültürel alışkanlıkları destekliyor.

Bu yasaklar ve kurallar, yerli halkın yaşam biçimini düzenlerken turistler için ilgi çekici ve bazen beklenmedik durumlar yaratıyor.

İLGİNÇ KURAL VE YASAKLARIN BULUNDUĞU ÜLKELER

1. SİNGAPUR - SAKIZ VE TEMİZLİK YASAKLARI

1992’den beri sakız çiğnemek veya satmak yasak; kamu alanlarında çöp atmak veya yere tükürmek ağır para cezalarıyla sonuçlanıyor.

Bu kurallar, şehrin temiz ve düzenli kalmasını sağlıyor ve düzenli şehir yönetimi açısından örnek teşkil ediyor.

2. JAPONYA - GÜRÜLTÜ VE TUVALET ADABI

Toplu taşıma araçlarında telefonla konuşmak veya yüksek sesle konuşmak yasak; tuvaletlerde hijyen ve kullanım kuralları sıkı biçimde takip ediliyor.

Bu düzen, toplumun günlük yaşamda disiplinini ve konforunu koruyor.

3. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - SOSYAL DAVRANIŞLAR

Kamusal alanlarda yakınlaşma, uygunsuz giyim ve alkol tüketimi sınırlanıyor; kurallara uymayanlar hapis veya yüksek para cezalarıyla karşılaşıyor.

4. ALMANYA - YÜRÜYÜŞ VE TRAFİK KURALLARI

Yayaların yalnızca belirlenmiş alanlardan geçmesi ve bisiklet yollarında yürümemesi zorunlu; kurallara uyulmaması para cezalarıyla sonuçlanıyor.

5. TAYLAND - KRALİYET VE FOTOĞRAF YASAKLARI

Kraliyet ailesine saygı gereği kamuya açık alanlarda fotoğraf çekmek veya eleştiri yapmak sıkı şekilde denetleniyor; ihlaller ciddi yasal sonuçlar doğuruyor.

6. İSVİÇRE - ÇAMAŞIR ASMA VE GÜRÜLTÜ YASAKLARI

Bazı kasabalarda çamaşırları belirlenen saatler dışında asmamak ve gece geç saatlerde gürültü yapmamak zorunlu; bu kurallar toplumsal huzuru koruyor.

7. ENDONEZYA - TOPLUMSAL DAVRANIŞ VE GİYİM KURALLARI

Kadın ve erkekler için belirlenen giyim standartları zorunlu; kamusal alanlarda uygunsuz davranışlar cezalandırılıyor.

8. KANADA - AÇIK ALAN SİGARA VE ÇÖP YASAKLARI

Kamusal alanlarda sigara içmek ve çöp bırakmak ciddi para cezalarıyla sonuçlanıyor; özellikle park ve plaj gibi alanlarda kurallar sıkı uygulanıyor.

9. KATAR - ALKOL VE SOSYAL ETKİLEŞİM

Kamusal alanlarda alkol tüketimi yasak; sosyal davranış kuralları hem turistler hem yerli halk için sıkı şekilde denetleniyor.

10. DUBAİ - DRONE VE FOTOĞRAF KULLANIMI

Kamuya açık alanlarda drone uçurmak için özel izin gerekiyor; bazı bölgelerde fotoğraf çekmek sınırlı; ihlaller yüksek para cezası veya malzemeye el koyma ile sonuçlanıyor.