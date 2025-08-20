Seyahat etmek korkulu rüya olmasın: Jet lag etkisini azaltan 3 yöntem

Seyahat sonrası uyku problemlerine elveda...

Hızlı bir uçak yolculuğu birkaç saat dilimi atlatsa da vücudun biyolojik saati yeni düzene hemen uyum sağlamıyor.

DOĞRU YÖNTEMLER ETKİLİ OLUYOR

Bu durum, uyku düzenini bozuyor, enerji seviyesini düşürüyor ve dikkat süresini kısaltıyor. Jet lag etkisinin tamamen ortadan kalkması bazen günler alabiliyor; ancak bilimsel olarak önerilen yöntemler, belirtileri çok daha hızlı azaltıyor.

Bu yöntemler doğru uygulanırsa jet lag etkileri saatler içinde hafifleyebiliyor.

1. HEDEF SAAT DİLİMİNE GÖRE IŞIĞI AYARLAMA

Işık, sirkadiyen ritmi en güçlü şekilde değiştiren faktör. Doğuya uçuşlarda sabah güneş ışığı almak vücudu “öne kaydırıyor”; batıya uçuşlarda akşam ışığı almak ritmi “geri kaydırıyor”.

Varış saatine göre ışık alımını ve sınırlamayı planlamak, vücudun biyolojik saatini hızlı şekilde yeni zamana uyumlu hale getiriyor.

Uygulama Önerisi: Varış sabahı 30–60 dakika doğal ışıkta yürüyüş yapmak; gece geç saatlerde parlak ekranlardan kaçınmak ritmi destekliyor.

2. UYKU ÖNCESİ VE UÇUŞ SIRASINDA UYKU DÜZENİ

Uçuştan birkaç gün önce uyku saatini kademeli olarak (her gün 30–60 dakika) hedef saat dilimine yaklaştırmak vücudu önceden alıştırıyor.

Uçakta uyku mümkünse kısa süreli dinlenmeler tercih edilmeli; varış saatine göre uyanık kalmak gerekiyorsa 20–30 dakikayı aşmayan kontrollü şekerlemeler kullanılmalı.

3. SIVI TÜKETİMİ, HAREKET VE BESLENME DÜZENİ

Bol su içmek dehidrasyonu önlüyor ve genel konforu artırıyor. Uçakta aralıklarla ayağa kalkıp germe hareketleri yapmak dolaşımı destekliyor ve bacaklarda rahatsızlığı azaltıyor.

Varışta ağır yemeklerden kaçınmak, hafif ve düzenli öğünler tüketmek, biyolojik saat sinyallerini uyumlu hale getiriyor.