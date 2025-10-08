Tarih ve inanç iç içe: Türkiye'nin manevi hazineleri

Türkiye, farklı inançların izlerini taşıyan tarihi dini merkezleriyle dikkat çekiyor...
Ülke genelinde farklı dinlere ait önemli merkezler, tarih boyunca kültürel bir miras olarak korunmuş ve günümüzde ziyaretçilere açılmıştır.
Bu merkezler, geçmişten günümüze uzanan dini, mimari ve sosyal birikimi gözler önüne seriyor.
Her bir yapı, kendi tarihi, mimarisi ve manevi değeriyle Türkiye’nin çok kültürlü ve hoşgörülü yapısını yansıtıyor.
İşte inançlar açısından öneme sahip bazı yerler...
AYASOFYA CAMİİ
SELİMİYE CAMİİ
SÜLEYMANİYE CAMİİ
EYÜP SULTAN CAMİİ
ULU CAMİİ
AZİZ PİERRE KİLİSESİ
SÜMELA MANASTIRI
KAPADOKYA
St. NİCHOLAS KİLİSESİ
EDİRNE BÜYÜK SİNAGOGU
AHRİDA SİNAGOGU
NEVE ŞALOM SİNAGOGU
BÜYÜKADA AYA YORGİ KİLİSESİ
SVETİ STEFAN KİLİSESİ
İZNİK AYASOFYA CAMİİ
KARİYE CAMİİ