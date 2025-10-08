Tarih ve inanç iç içe: Türkiye'nin manevi hazineleri Türkiye, farklı inançların ve kültürlerin bir arada yaşadığı, zengin bir dini ve kültürel mirasa sahip ülkelerden biri. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik başta olmak üzere birçok dinin izlerini taşıyan yapılar, sadece ibadet için değil aynı zamanda tarih ve kültür açısından da büyük önem taşıyor.