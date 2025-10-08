Tarihin başladığı topraklar: Türkiye'de en eski yerleşim yerleri

Türkiye, insanlığın yerleşik hayata başladığı en eski bölgelerden biri…

Anadolu, tarih boyunca sayısız uygarlığa beşiklik eden bir coğrafya olarak biliniyor.

Ancak yapılan arkeolojik kazılar, bu toprakların yalnızca medeniyetlerin değil, aynı zamanda insanlığın yerleşik yaşama geçtiği ilk bölgelerden biri olduğunu kanıtlıyor.

Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Aşıklı Höyük, Yumuktepe ve daha pek çok höyük, binlerce yıl öncesine uzanan izlerle yerleşik hayatın, tarımın ve toplumsal yaşamın doğuşuna dair önemli bilgiler sunuyor.

GÖBEKLİTEPE - ŞANLIURFA

Göbekli Tepe, MÖ 9600-8200 yılları arasına tarihlenen ve bilinen en eski anıtsal tapınak kompleksi olarak biliniyor.

T biçimli dev taş sütunlar ve üzerlerindeki hayvan kabartmaları, Neolitik dönemde ritüel yaşamın geliştiğini gösteriyor.

ÇAYÖNÜ TEPESİ - DİYARBAKIR

Diyarbakır’da bulunan Çayönü Tepesi, MÖ 10.000’lere kadar uzanan yerleşim izleriyle insanlık tarihinin en eski köylerinden biri olarak kabul ediliyor.

Burada bulunan mimari kalıntılar, ilk ev planlarının ve tarıma dayalı yaşam biçimlerinin ortaya çıktığını gösteriyor.

AŞIKLI HÖYÜK - AKSARAY

Aşıklı Höyük, MÖ 8200 civarında sürekli yerleşim gösteren bir Neolitik alan olarak dikkat çekiyor.

Kazılarda ortaya çıkarılan taş temelli evler ve erken dönem tarım izleri, yerleşik yaşamın Anadolu’da kalıcı hale geldiğini ortaya koyuyor.

BONCUKLU HÖYÜK - KONYA

Konya ovasında yer alan Boncuklu Höyük, Çatalhöyük’ten önceki döneme tarihlenen küçük bir köy yerleşimi olarak tanımlanıyor.

Erken dönemde çanak-çömlek üretimi, hayvan evcilleştirme ve ilkel tarım faaliyetlerinin burada başladığı düşünülüyor.

ÇATALHÖYÜK - KONYA

Çatalhöyük, MÖ 7500-5600 yılları arasında kesintisiz yerleşim izleri gösteriyor.

Geniş yerleşim düzeni, duvar resimleri ve ölü gömme gelenekleriyle Neolitik dönemin gelişmiş bir toplumsal yapısını yansıtıyor.

Günümüzde UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

NEVALI ÇORİ - ŞANLIURFA

Nevalı Çori, MÖ 8400-8100 yılları arasında yerleşim görmüş bir Neolitik köy olarak biliniyor.

Taş mimarisi ve insan heykelcikleri, dönemin yaşamına ışık tutuyor.

HACILAR HÖYÜK - BURDUR

Hacılar Höyük, seramik üretiminin başladığı merkezlerden biri.

MÖ 8000’lere uzanan tabakalar, gelişmiş kerpiç ev yapımı ve renkli çanak-çömlek örnekleriyle bölgenin önemli bir yerleşim alanı olduğunu gösteriyor.

YUMUKTEPE HÖYÜĞÜ - MERSİN

Mersin kent merkezinde yer alan Yumuktepe, Akdeniz kıyısındaki en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Kazılarda ortaya çıkarılan kalıntılar, MÖ 7000’lerden itibaren tarım ve savunma sistemlerinin geliştiğini gösteriyor.

KARAHANTEPE - ŞANLIURFA

Göbeklitepe'den bile daha eski olabileceği düşünülen Karahantepe'de MÖ 9500-8500 yılları arasında yerleşim izleri bulunuyor.

Kazılarda taş yapılar, taş ocağı ve hayvan kemikleri bulunan alan, erken Neolitik dönemin önemli yerleşim alanlarından biri.

Son kazılarda da insan yüzünü betimleyen T biçimli dikilitaşlar ve kurt, akbaba, leopar gibi çeşitli hayvan kalıntıları bulunan tepe, insanlık tarihi hakkında önemli bilgiler sunan bir merkez olarak kabul ediliyor.