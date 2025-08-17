Türkiye’de Akdeniz mutfağının en meşhur 12 yemeği

Akdeniz mutfağının çeşitliliği tadanları büyülüyor...

Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi, güneşin ve denizin getirdiği zengin ürünleriyle mutfağına özgün tatlar kazandırıyor.

Zeytinyağlı yemekler, taze sebzeler, baharatlar ve deniz ürünleriyle yapılan yemekler, hafifliği ve besleyiciliğiyle biliniyor.

İşte Akdeniz mutfağının en sevilen 12 yemeği...

1. ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA

Asma yapraklarının içine pirinç, soğan, zeytinyağı ve baharatlarla hazırlanan iç harç dolduruluyor.

Soğuk servis edilen bu yemek, üzerine eklenen limon dilimleriyle sofraları renklendiriyor. Akdeniz mutfağının vazgeçilmez mezeleri arasında yer alıyor.

2. İMAM BAYILDI

Patlıcanlar ortadan ikiye kesilip içleri oyuluyor ve zeytinyağında soğan, sarımsak ve domatesle pişiriliyor. Özellikle yaz aylarında soğuk servis edilerek tercih ediliyor.

Hafifliği ve zengin aromasıyla Akdeniz sofralarının klasiklerinden biri olarak biliniyor.

3. TANTUNİ

Mersin’e özgü bu yemek, ince doğranmış etin baharatlarla kavrulup lavaş içine sarılmasıyla hazırlanıyor.

Marullarla birlikte sunuluyor ve özellikle sokak lezzeti olarak biliniyor. Etin baharatlarla harmanlanması, tadını benzersiz hâle getiriyor.

4. ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR

Enginarlar, zeytinyağı, limon suyu ve havuçla pişiriliyor. Genellikle soğuk servis ediliyor. Zengin lif ve vitamin içeriği ile hem hafif hem de sağlıklı bir yemek alternatifi sunuyor.

5. FELLAH KÖFTE

Bulgur, un, yumurta, domates salçası gibi çeşitli malzemelerle yoğrulup şekil verilen köfteler, kaynar suda haşlanıyor.

Soğuk veya sıcak olarak servis edilebiliyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde sıkça tüketiliyor ve bölgesel yemek kültürünün önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

6. MUHAMMARA

Kırmızı biber, ceviz, ekmek içi ve baharatların karıştırılmasıyla hazırlanan bu meze, ekmekle birlikte tüketiliyor.

Suriye ve Lübnan mutfağından gelen bu lezzet, Akdeniz sofralarında sıkça yer alıyor ve farklı aromasıyla dikkat çekiyor.

7. ANTALYA PİYAZI

Klasik piyazdan farklı olarak tahinle hazırlanıyor. Haşlanmış yumurta, domates ve biberle zenginleştiriliyor.

Köfte ve kebapların yanında tercih ediliyor ve Akdeniz mutfağının özgün salata çeşitlerinden biri olarak öne çıkıyor.

8. BABAGANNUŞ

Közlenmiş patlıcan, biber, sarımsak ve zeytinyağı ile hazırlanan bu meze, özellikle Hatay mutfağında kebapların yanında sunuluyor.

Lübnan ve Suriye mutfağında da yer alan bu lezzet, Akdeniz’in kültürel çeşitliliğini yansıtıyor.

9. YÜKSÜK ÇORBASI

Minik mantılar ve nohutla hazırlanan bu doyurucu çorba, özellikle Adana ve çevresinde akşam yemeklerinin vazgeçilmezi.

Hem besleyici hem de geleneksel bir başlangıç yemeği olarak öne çıkıyor.

10. KAYTAZ BÖREĞİ

Hatay’a özgü bu börek, kıymalı harcı ve özel hamuruyla hazırlanıyor. Taş fırında pişirilerek servis edilen bu börek, Akdeniz mutfağının hamur işi zenginliğini temsil ediyor.

11. HUMUS

Nohut, tahin, limon suyu ve sarımsakla yapılan bu meze, Akdeniz’in en yaygın ve sevilen lezzetlerinden biri. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde tüketilebiliyor.

12. HÜLÜKLÜ (GÜLÜKLÜ) ÇORBA

Antalya mutfağının geleneksel çorbalarından biridir. Nohut ve et suyu gibi çeşitli malzemelerle hazırlanır.

Özellikle özel davetlerde sıcak bir başlangıç olarak sunulur.