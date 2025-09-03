Türkiye’nin biyoçeşitlilik serveti: Doğanın kalbi 9 bölge

Bu noktalar ekolojik miras için kritik bir öneme sahip...

Türkiye, Akdeniz, Kafkaslar ve İran-Anadolu biyoçeşitlilik sıcak noktalarının kesişiminde yer alıyor.

Bu özel konum, ülkeye olağanüstü bir ekolojik çeşitlilik kazandırıyor. Yaklaşık 10 bin damar bitkisi türüne ev sahipliği yapan Türkiye’de, bu türlerin üçte biri yalnızca Anadolu topraklarında yetişiyor.

Bu bölgeler, milyonlarca göçmen kuş için stratejik geçiş noktası oluşturuyor. Aynı zamanda nadir memeli, sürüngen ve böcek türleri de bu habitatlarda yaşam buluyor.

Türkiye’nin ekolojik değerleri, yalnızca doğal güzellikleri değil, evrensel biyoçeşitliliğe katkısı açısından da kritik önemde bulunuyor.

Aşağıdaki dokuz bölge, ülkenin biyoçeşitlilik açısından en değerli ve korunması gereken noktaları arasında öne çıkıyor.

Türkiye’nin Dokuz Önemli Biyoçeşitlilik Noktası

1. KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI

Batı Karadeniz’de yer alan Küre Dağları, bakir orman yapıları, derin kanyonları ve mağaralarıyla öne çıkıyor.

Bölge, çok sayıda endemik bitki türü ve memeli için yaşam alanı sağlıyor. Eski orman yapıları, Avrupa’nın korunmaya değer alanları arasında gösteriliyor.

2. İSTANBUL ORMANLARI

Kentin kuzeyinde uzanan Belgrad Ormanı ve çevresindeki doğal alanlar, metropolün baskısına rağmen birçok kuş, memeli ve bitki türünü barındırıyor.

İstanbul’un akciğerleri olarak nitelendirilen bu ormanlar, şehir ekosistemine katkısıyla kritik önem taşıyor.

3. İBRADI - AKSEKİ ORMANLARI

Antalya çevresinde bulunan bu ormanlar, yüksek endemizm oranıyla dikkat çekiyor.

Olgun ağaç yapısı, Akdeniz ekosistemine özgü bitki çeşitliliği ve yaban hayatı açısından korunması gereken alanlar arasında yer alıyor.

4. KARÇAL ORMANLARI

Artvin’in kuzeydoğusunda yer alan Karçal Dağları, dağ çayırları ve bakir ormanlarıyla zengin bir ekolojik yapı sergiliyor.

Ayrıca bozayı ve yaban keçisi gibi türler için önemli bir yaşam alanı sağlıyor.

5. AMANOS DAĞLARI

Hatay kıyılarında yükselen Amanoslar, Akdeniz ve Anadolu florasının birleştiği bir ekolojik geçit konumunda bulunuyor.

Hem bitki hem de hayvan çeşitliliğiyle öne çıkan dağlar, göçmen kuşların önemli bir durağı olarak da biliniyor.

6. BABADAĞ

Fethiye çevresinde yükselen Babadağ, endemik bitki türleri, zengin florası ve ekoturizm potansiyeliyle öne çıkıyor.

Aynı zamanda yamaç paraşütüyle bilinen dağ, doğal değerleri açısından da özel bir konuma sahip.

7. YENİCE ORMANLARI

Karabük sınırlarında bulunan Yenice Ormanları, anıtsal ağaçları ve bozulmamış yapısıyla Avrupa’nın korunması gereken ormanları arasında gösteriliyor.

Yaban hayatı çeşitliliği açısından da zengin olan bölge, doğa turizmi için cazip bir merkez hâline geliyor.

8. DATÇA BOZBURUN YARIMADASI

Ege ve Akdeniz’i ayıran bu yarımada, hem denizel hem de kara ekosistemleriyle dikkati çekiyor.

Endemik bitkiler, Akdeniz fokları ve farklı kuş türleriyle biyoçeşitlilik açısından özel bir alan oluşturuyor.

9. FIRTINA VADİSİ

Rize’de yer alan Fırtına Vadisi, zengin bitki örtüsü, şelaleleri ve akarsularıyla hem ekoturizm hem de biyolojik çeşitlilik açısından değerli bir bölge.

Kaçkar Dağları’na açılan bu vadide, Doğu Karadeniz’e özgü çok sayıda endemik bitki türü bulunuyor.