Üstü kadar altı da büyülüyor: İstanbul'un gizemli yer altı mimarisi

İstanbul’un yer altı dünyası eşsiz yapılarla dolu...

İstanbul, binlerce yıllık tarihiyle yalnızca yüzeyde değil, yer altında da benzersiz bir mirasa sahip.

Bu yer altı yapıları, farklı medeniyetler tarafından su ihtiyacını karşılamak, savunma amaçlı kullanmak veya gizli geçitler oluşturmak için inşa edilmiş ve zamanla unutulmuştur.

Bugün, bu gizli yapılar hem tarih meraklıları hem de keşif tutkunları için ilgi çekici keşif alanları sunuyor.

1. YEREBATAN SARNICI

6. yüzyılda Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından inşa edilen Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un en tanınmış yer altı yapılarından biridir.

Ayasofya’nın güneybatısında yer alan sarnıç, 336 sütun ile destekleniyor ve loş aydınlatmasıyla ziyaretçilere mistik bir atmosfer sunuyor.

Giriş Yerebatan Caddesi üzerinden sağlanıyor ve haftanın her günü 09:00-22:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

2. YARIMBURGAZ MAĞARASI

Başakşehir ilçesinde, Küçükçekmece Gölü’nün kuzeyinde bulunan Yarımburgaz Mağarası, Paleolitik döneme ait izler taşıyor.

İçinde yapılan kazılarda taş aletler ile hayvan kemikleri bulunan mağara iki ana girişe sahip.

Bu buluntular, bölgenin tarih boyunca insan yerleşimine ev sahipliği yaptığını kanıtlıyor.

4. GİZLİ TÜNELLER VE GEÇİTLER

Sultanahmet ve Eminönü çevresinde Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalan gizli tünel ve geçitlerin varlığı rivayet ediliyor.

Bu tünellerin saraylar, kiliseler ve camiler arasında bağlantı sağlamak amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.

Çoğu tünel zamanla kapanmış veya unutulmuş durumda ve günümüzde erişime kapalı.

5. AYASOFYA VE ÇEVRESİNDEKİ YER ALTI YAPILARI

Ayasofya’nın alt katlarında, Bizans dönemine ait su yolları ve sarnıçlar yer alıyor.

Bu yapılar, Ayasofya’nın su ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanmış ve dönemin mühendislik becerilerini yansıtıyor.

Çoğu alan ziyarete kapalı olup özel izinle erişim sağlanabiliyor.