Yedigöller sonbaharda ziyaretçi akınına uğruyor

Ankara ve İstanbul metropollerinin arasında konumlanan Yedigöller, okullara verilen ara tatil ve hafta sonu tatili nedeniyle yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.

Sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin tonlarıyla kaplanan parkta gelen misafirler, Büyükgöl, Deringöl, Seringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl çevresinde yürüyüş yapıyor. Göllerin yüzeyinde yansıyan sonbahar manzaraları, fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunuyor.

DİLEK ÇEŞMESİ VE NAZLIGÖL ŞELALESİ İLGİ ODAĞI

Ziyaretçiler, parkın simgelerinden “Dilek Çeşmesi”ne yoğun ilgi göstererek bozuk para atıp dilek tutuyor. Nazlıgöl Şelalesi ise ağaçlardan dökülen renkli yapraklarla görsel bir şölen oluşturuyor.

Çadır ve karavan kamp alanlarının tamamının dolduğu parkta, girişlerde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Bölgedeki sonbahar renkleri havadan da görüntülenerek ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

ZİYARETÇİLER MEMNUN

Ailesiyle tatil için gelen üniversite öğrencisi Ceylin Gül, Yedigöller’i ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, “Doğa ile iç içe, binbir renkte yaprak var. Her doğa tutkununun görmesi gereken bir yer” dedi.

Ankara’dan gelen ve Bolu’da üniversite öğrenimi gören Merve Orun da göller ve doğanın iç içe olduğu atmosferi beğendiğini ifade ederek, “Kasım ayında Yedigöller çok güzel. Arkadaşlarımla geldik, tekrar gelmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.