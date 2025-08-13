Yiyen bir daha ister: Türkiye'nin az bilinen yöresel lezzetleri

Türkiye’nin her bir köşesi mutfak kültürüne katkı sağlıyor...

Türk mutfağı sadece kebap, börek veya baklava ile sınırlı değildir. Her bölge, yerel malzemeler ve kendine özgü tariflerle farklı tatlar ortaya çıkarıyor. Ancak turizm ve medya genellikle bazı yemekleri ön plana çıkardığından pek çok eşsiz lezzet gölgede kalıyor.

Bu yemekleri de keşfetmek, hem damak zevkinizi zenginleştirir hem de Türkiye’nin mutfak çeşitliliğine dair bilinç kazandırıyor.

İşte az bilinen 5 lezzet...

1. CENNET KÜNKÜ - BURSA

Bursa’nın mutfak kültüründe İskender kebabı ön planda olsa da cennet künkü tatlısı, bölgenin az bilinen lezzetlerinden biridir.

Fıstık ve şerbetin yoğun kullanıldığı bu tatlı, bol kaymakla servis edilir. Hem pratik yapımı hem de zengin aromasıyla özel günlerde sofraları süsler.

2. GÖBETE - ESKİŞEHİR

Eskişehir’in geleneksel hamur işlerinden göbete, özellikle kış aylarında tercih edilen doyurucu bir yemektir. Kıyma, soğan ve baharatla hazırlanan iç harç, ince açılmış hamurun arasına konur ve fırınlanarak servis edilir.

Yapımı zahmetli olsa da tadı bu emeğe değerdir. Göbete, Eskişehir mutfağının özenle korunan tariflerinden biridir.

3. TAMTAK TİRİDİ - ANKARA

Tamtak tiridi, Ankara’nın özel gün ve düğün sofralarında öne çıkan geleneksel bir yemektir. Kemikli etinin pişirilip didiklenmesi ve altına etin suyuyla ıslatılmış ekmek dilimlerinin eklenmesiyle hazırlanır.

Sunumu ve lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.

4. RABİSA - BALIKESİR

Balıkesir’in kahvaltı kültürüne ait rabisa, buğday unu, su ve tuzdan yapılan besleyici bir yemektir.

Genellikle kahvaltılarda tüketilen bu lezzet, bölge halkı arasında yaygın olsa da Türkiye genelinde az bilinir. Rabisa, hem pratik hem de doyurucu bir yöresel yemek olarak öne çıkar.

5. KAYSEFE - ERZURUM

Erzurum’un geleneksel tatlılarından kaysefe, kuru kayısı ve cevizle hazırlanır. Kuru kayısılar şekerle kaynatılır ve üzerine ceviz serpilerek servis edilir.

Genellikle pilav yanında tatlı olarak sunulan kaysefe, Erzurum mutfak kültüründe özel bir yere sahiptir ve şehrin özgün tatlı geleneğini yansıtır.