Sezon finali yapan yapımlar belli oldu: Sadece 12 dizi devam ediyor

Televizyon ve dizi sektörü, 2025 yılı ile 2026’nın ilk yarısını kapsayan dönemde en zorlu ve sancılı süreçlerinden birini geride bıraktı.

Ekonomik daralmalar, değişen izleyici alışkanlıkları ve düşen reytingler nedeniyle onlarca iddialı yapım ekrana erken veda etmek zorunda kaldı.

Yaşanan bu büyük yaprak dökümünün ardından, mevcut projeler arasından sadece 12 şanslı dizi yeni yayın dönemine bilet almayı başardı.

İşte yeni sezonda da izleyiciyle buluşmaya devam edecek o yapımlar…

SEZON FİNALİ YAPAN DİZİLER

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya devam edcecek olan yapımlar şöyle:

A.B.İ (ATV)

Kızılcık Şerbeti (Show TV)

Sevdiğim Sensin (Star TV)

Çirkin (Star TV)

Halef (NOW)

Yeraltı (NOW)

Uzak Şehir (Kanal D)

Güller ve Günahlar (Kanal D)

Arka Sokaklar (Kanal D - Durumu ekonomik şartlara göre şekillenecek)

Mehmed Fetihler Sultanı (TRT)

Gönül Dağı (TRT)

Taşacak Bu Deniz (TRT)

Teşkilat (TRT)