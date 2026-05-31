SGK’dan 5,2 milyar liralık analık desteği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik sistemi kapsamında annelere sağlanan desteklere ilişkin açıklamada bulundu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), analık ve emzirme ödenekleriyle ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılın ilk 4 ayında annelere 5,2 milyar TL analık ödeneği, 191,5 milyon TL emzirme ödeneği sağlandığını açıkladı.
Bakan Işıkhan, ailelerin sosyal güvenlik şemsiyesi altında desteklenmeye devam edeceğini belirtti.
YILIN İLK 4 AYINDA SAĞLANAN ANALIK VE EMZİRME ÖDENEĞİ
Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, 2026 yılının ilk 4 ayında 5,2 milyar TL analık ödeneği, 191,5 milyon TL emzirme ödeneği olmak üzere toplam milyarlarca liralık destek sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)