Sıcak hava dalgası yüzünden ABD'de Bağımsızlık Günü etkinlikleri iptal ediliyor

Sıcak hava dalgası ABD'yi de vurdu.

ABD'de yüksek sıcaklıklara bağlı olarak elektrik trafolarından ulaşıma kadar birçok alanda problemler yaşanıyor.

Reuters haber ajansı, ABD'de iptal edilen Bağımsızlık Günü etkinlikleri ve sıcak hava dalgasının hayat üzerindeki etkilerine dair dikkat çekici bir haber yayımladı.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMALARI İPTAL EDİLİYOR

Habere göre ABD genelinde cuma günü etkisini gösteren tehlikeli sıcak hava dalgası, Bağımsızlık Günü kutlamalarına engel oldu.

Bunlardan biri de ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümünü kutlama çabalarının merkezinde yer alan, Washington'daki Ulusal Park alanında düzenlenen Büyük Amerikan Eyalet Panayırı oldu.

SICAKLIK 38 DERECEYE ULAŞTI

Elli eyaleti tanıtmak üzere tasarlanan panayır, cuma günü öğleden sonra sıcaklığın 38 dereceye ulaşması üzerine geçici olarak kapatıldı.

Görevliler, sıcaktan etkilenen yaklaşık 30 kişi olduğunu belirterek etkinliğin durdurulabileceğini ifade etti.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 46 DERECEYE KADAR YÜKSELEBİLİR

Cuma günü geç saatlerde, Ulusal Park Hizmeti yetkilileri Washington'daki geleneksel Bağımsızlık Günü Geçit Töreni'nin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.

Cumartesi günü yerel saatle 10.30'da başlaması planlanan tören öncesinde meteoroloji uzmanları, hissedilen sıcaklığın 46 dereceye kadar yükselebileceği uyarısını yapmıştı.

1966 YILINDAKİ REKOR KIRILMIŞ OLABİLİR

Washington yakınlarındaki havalimanında termometrelerin 38,8 dereceyi göstermesiyle 1966 yılındaki 38,3 derecelik rekorun aşıldığı tahmin ediliyor.

Hafta başında ülkenin orta kesimlerinden doğu kıyılarına yayılan yüksek basınç sistemi, sıcak havayı belirli bir bölgede hapsederek nem oranını artıran bir "sıcaklık kubbesi" oluşturdu.

185 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İÇİN UYARI VERİLDİ

Ulusal Hava Durumu Servisi, cuma günü ülke nüfusunun yarısından fazlasına tekabül eden 185 milyondan fazla kişinin aşırı sıcaklık uyarısı altında olduğunu açıkladı.

Sıcaklık artışı, elektrik şebekeleri üzerindeki yükü de artırdı.

TASARRUF PROGRAMI

Ülkenin doğu kıyıları ile orta kesimlerinde yer alan ve 67 milyon kişiye hizmet veren en büyük şebeke işletmecisi PJM, jeneratör arızaları ve aşırı yüklenen hatlarla mücadele etmek için acil durum tasarruf programındaki abonelerinden tüketimi kısmalarını talep etti.

Şirket yetkilileri, veri merkezlerinden yedek güç kaynaklarına geçmelerini istemeyi de seçenekler arasında tutuyor.

NEW YORK'TA İNSANLAR ELEKTRİKSİZ KALDI

New York genelinde ise elektrik sağlayıcısı Con Edison, cuma günü öğleden sonra yaklaşık 17 bin aboneye elektrik verilemediğini duyurdu.

Sıcaklığın etkisiyle bazı trafoların devre dışı kalmasının ardından ekiplerin yaklaşık 60 bin aboneye yeniden elektrik sağladığı, ancak New York şehri ve banliyölerinde 22 bin abonenin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

Kentte hissedilen sıcaklık cuma günü öğleden sonra 41 dereceyi bulurken, belediye serinleme merkezlerini kullanıma açtı ve halka açık havuzların çalışma saatlerini uzattı.