Taylor Swift ve Travis Kelce çifti, New York'ta evlendi

Taylor Swift ile Travis Kelce'in merakla beklenen düğünü gerçekleşti.

Pop müzik ikonu Taylor Swift ile Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce, dün New York'taki ünlü Madison Square Garden salonunda evlendi.

SPOR VE EĞLENCİ DÜNYASINDAN KATILIM

ABD'li oyuncu Adam Sandler'ın nikah memuru olarak görev yaptığı törene; Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Gigi Hadid, Tom Brady ve Steven Spielber gibi spor ve eğlence dünyasından birçok kişi katıldı.

Taylor Swift'in Basın Danışmanı Tree Paine, nikah esnasında çiftin yanlarında Taylor Swift'in küçük kardeşi Austin Swift ve Travis Kelce'nin ağabeyi Jason Kelce'in olduğunu açıkladı.

"T VE T EVLENDİ"

Nikah töreni gerçekleştikten sonra düğün mekanının dışındaki reklam panosu mor ışıklarla aydınlatıldı ve “T ve T evlendi” yazısıyla çiftin evlendiği duyuruldu.

Swift ve Kelce, Ağustos 2025'te nişanlandıklarını duyurmuştu.