Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular sahillere akın etti

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular, güneşli havayla birlikte sahillere akın etti.

En çok tercih edilen noktalardan biri olan Bakırköy ve Silivri Sahili'nde yoğunluk oluştu.

BAZILARI YÜRÜYÜŞ YAPTI, BAZILARI DENİZDE SERİNLEDİ

Sabah saatlerinden itibaren sahile gelenler gölgelik alanlarda piknik yaptı.

Bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise sahil boyunca yürüyüş yapıp banklarda oturarak vakit geçirdi.

SAHİLDE ZAMAN ZAMAN YOĞUNLUK YAŞANDI

Çocuklar oyun parklarında ve yeşil alanlarda oyun oynarken, aileler de piknik yaparak hafta sonunun tadını çıkardı.

Denize giren vatandaşların yanı sıra güneşlenenlerin de olduğu sahilde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

"HAFİFTEN GÜNEŞ BATARSA OLTAMI SALLAYACAĞIM"

Sahile balık tutmaya gelen Uzeyir Timur, şunları söyledi:

"Buraya ailemle birlikte geldim. Ev bayağı bir sıcak, bizim evin o tarafları fazla böyle hava almıyor. Çünkü fazla binalar, çok sıkışık.

Biz hemen buraya geldik. Burası Bakırköy sahil. Ben oltayla avlanmaya geldim, ailem burada beraber oturacaklar. Ben de birazdan hafiften güneş batarsa oltamı sallayacağım.

Eğer şanslıysam biraz balık alırım, alamazsam da yapacak bir şey yok. Zaten eziyetli bir şey bu, genelde alamıyoruz.

Burası serin, gölgenin altı serin. Ama şöyle söyleyeyim; 12.00-13.00 gibi zaten bayağı tehlikeli bir sıcaklar ama 15.00’den 16.00’dan sonra buralar süper. Özellikle gölge altı mükemmel. Eğer ailenizle birlikte gelmek istiyorsanız Bakırköy Sahil süper bir yer."

"AÇIK HAVA HEPİMİZE İYİ GELECEKTİR"

Fatma Tuncil, şu sözleri kullandı:

"Biz buraya ailelerimizle, çocuklarımızla birlikte dünkü selden sonra güzel hava almaya geldik. Birazcık nefes alalım dedik. Çünkü malum metropol bir şehir, herkes iç içe yaşıyor. Ondan dolayı dedik açık hava hepimize iyi gelecektir diye. Hava gerçekten çok bunaltıcı, inanılmaz bir nem var, nem oranı zaten çok yüksek. Ama genel olarak şu anda sahil kenarı olduğu için de esiyor."

"HERKES AİLECE PİKNİK YAPIYOR"

Ailesi ile birlikte pikniğe gelen Melis Özgür, şöyle konuştu:

"Bugün hava çok güzel. Serin, rüzgar da var birazcık esiyor. Ailemle piknik yapıyoruz, oturuyoruz denize karşı.

Dün hava biraz yağmurluydu bu yüzden gelemedik de bugün güzeldi. Bakırköy sahili kalabalık, evet. Hafta sonları genelde kalabalık, bugün de pazar günü. Herkes ailece piknik yapıyor. Kalabalık o yüzden."